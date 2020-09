Thêm chủ thuyền rồng bị lập biên bản do rải vàng mã xuống sông Hương

Đồng thời, Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ để xử phạt chủ thuyền rồng này, căn cứ theo Nghị định 155 ban hành năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Trước đó chiều 19.9, chiếc thuyền rồng của bà Đủ chở một số người dân ra neo giữa sông Hương đoạn gần bến Nghinh Lương đình (P.Phú Thuận, TP.Huế) rồi tổ chức cúng bái, rải vàng mã xuống sông Hương. Thời điểm này, nhiều người dân trên bờ sông chứng kiến sự việc, trong đó có ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh (đang kiểm tra, động viên người dân khắc phục hậu quả sau bão số 5). Ông Định đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý chủ thuyền và người liên quan.

Đáng chú ý, ngày 13.9, từ video clip người dân cung cấp, Công an TP.Huế cũng đã xử phạt 2 chủ thuyền rồng (mỗi chủ thuyền 4 triệu đồng) do rải vàng mã xuống sông Hương. Đã có nhiều trường hợp ở TP.Huế bị xử phạt hành chính do rải vàng mã không đúng quy định, nhất là xuống các dòng sông (Báo Thanh Niên nhiều lần thông tin), nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.