Theo chân Hồ Lệ Thu đi chợ hoa người Việt tại Mỹ

Mỗi năm dịp Xuân về, Hồ Lệ Thu thường ghé chợ hoa Little Saigon ngay trước khu thương xá Phước Lộc Thọ (Nam California, Mỹ) để mua hoa về trang trí nhà cửa. Thường khu chợ mở cửa 2 tuần trước Tết Nguyên đán, với hàng trăm gian hàng bày bán đủ các loại trái cây nhiệt đới, bánh tét, bánh chưng, dưa món, bánh kẹo, thiệp xuân, bao lì xì, tranh thư pháp… và đặc biệt là hoa tết. Chợ tết ở thủ phủ của người Việt tại Nam California còn là điểm tham quan du lịch của người Việt khắp nơi trên đất Mỹ và các nước khác vào dịp tết cổ truyền. Chợ bán nhiều loại hoa xuân trong đó có đào, mai, phong lan... Với muôn sắc hoa tươi tắn trong mùa xuân, Hồ Lệ Thu hi vọng một năm mới tươi vui, hạnh phúc và tràn đầy may mắn.

Hồ Lệ Thu chọn những cành hoa chưng Tết

Giọng ca Say hiện có cuộc sống sung túc cùng con gái duy nhất ở trời Tây. Không vì lẽ đó mà cô quên đi những phong tục tập quán của người Việt Nam, cô thường xuyên về nước để thăm bạn bè, người thân và nhất là thực hiện nhiều chuyến từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nữ ca sĩ cho biết: "Tuy mọi người tất bật với công việc cuối năm và hối hả lo mua sắm Tết, riêng Thu thì vẫn thong thả chuẩn bị Tết trong nhà, không có gì mang vẻ hối hả. Thu yêu hoa nên đi mua hoa về nhà trang trí không gian Tết cho tổ ấm của mình và là cái thú tiêu khiển tao nhã của riêng mình".

Hồ Lệ Thu tâm sự thích mang xuân về nhà sớm, được thưởng thức cái không khí Tết trong nhà sớm. Được mệnh danh là nữ ca sỹ sexy hàng đầu tại hải ngoại, khi lên sân khấu thì nóng bỏng máu lửa, nhưng khi về đến căn nhà thân thương thì khoan thai nhẹ nhàng với những thú tiêu khiển riêng, rất riêng của cô.

"Tại sao mình cứ chờ mãi đến tận gần 30 Tết mới đi mua hoa về chưng trong nhà. Lúc đó chợ hoa đông người, phải tranh nhau lựa chọn những cành hoa ưng ý, giá cả cao ngất ngưỡng vì là thời điểm hot ai cũng cần mua", Hồ Lệ Thu nói

"Người ta ai cũng sợ Tết đến là già thêm tuổi, riêng Thu thì cứ vui Tết như trẻ con, thích hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa lan rực rỡ khắp nhà. Thu thích xem múa lân thích đốt pháo. Thu không sợ tết làm mình già, chỉ sợ chính mình già do sự cằn cỗi từ tâm hồn mình thôi", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Vừa qua Hồ Lệ Thu đã để lại ấn tượng khi về Việt nam thực hiện một MV đầu tư khá kỹ lưỡng với kinh phí cao ngất ngưỡng. MV Còn trách nhau làm gì được xem là kỷ niệm 28 năm sự nghiệp ca hát của Hồ Lệ Thu.