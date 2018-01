Thanh Trang ghi danh tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Với chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng nóng bỏng 88 - 62 - 99, cô được dự đoán sẽ vào sâu tại đấu trường nhan sắc này.

Lần đầu thử sức ở cuộc thi sắc đẹp, do thiếu kinh nghiệm và kỹ năng, Thanh Trang chưa may mắn khi trượt Top 45. Trở về sau cuộc thi, cô gây bất ngờ khi lên tiếng đi thi Miss All Nations Pageant 2017.

Ngay khi công bố thông tin, một số ý kiến cho rằng Thanh Trang chưa xứng đáng khi chỉ là thí sinh bị trượt Top 45 tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mà thôi. Chia sẻ về vấn đề này, Thanh Trang nói: “Tôi rất vui khi được tham dự Miss All Nations Pageant 2017. Đây có lẽ là cánh cửa mới mở ra sau khi cánh cửa tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khép lại. Nếu tôi không có tố chất thì tôi đã không phải là người được lựa chọn. Hơn một tháng qua, tôi đã rèn luyện, hoàn thiện mình hơn rất nhiều không còn nhút nhát, thiếu tự tin như khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam".

Thanh Trang cho rằng không ai nghĩ mình bị trượt bởi ai cũng có niềm tin là sẽ chiến thắng, và cô thừa nhận không gặp may mắn. "Tôi chưa nổi bật chứ không hề kém cỏi. Nghĩ về hành trình của mình, tôi không có gì để tiếc nuối, có chăng chỉ là sự thật thà của mình đã khiến tôi mất điểm. Tại vòng sơ khảo, tôi đã điền vào đơn đăng ký dự thi sở thích đọc sách, shopping, du lịch, làm từ thiện. Khi tiếp xúc với dàn giám khảo, có một nữ giám khảo đối chất tôi rất nhiều về sở thích shopping, du lịch như "một tháng em shopping bao nhiêu lần, mỗi lần hết bao nhiêu tiền, tiền shopping từ đâu khi nghề mẫu thu nhập thấp…". Sau đó chị còn hỏi tôi rằng: "Em nghĩ rằng khi yêu, bạn trai phải có trách nhiệm cung phụng cho em sao?". Tôi đã trả lời rằng: “Đó không phải là cung phụng, em nghĩ nếu bạn trai thương em sẽ không để em thiệt thòi so với những cô gái khác”. Tuy vậy câu trả lời của tôi làm chị ác cảm và cho rằng tôi thực dụng, không sâu sắc. Khi đó rất hồi hộp và bị hỏi dồn dập, tôi suy nghĩ thế nào thì tôi trả lời theo bản năng như vậy", Thanh Trang cho biết.

Dù không nói tên, nhiều người cho rằng Thanh Trang đang nhắc đến Hoàng My, bởi cô từng lên trang cá nhân chia sẻ về chuyện này.

Trong vai trò giám khảo, Á hậu Việt Nam 2010 không đánh giá cao những thí sinh có sở thích mua sắm (shopping). Cụ thể, Vũ Hoàng My viết: "Sau vòng sơ khảo miền Bắc và miền Nam thì mình cũng hiểu hơn về ban giám khảo. Họ có một điểm chung rằng họ không có nhiều thiện cảm với một cô gái có sở thích đi shopping. Họ đặt ra những câu hỏi: Em đang làm nghề gì? Em thường đi shopping những thứ gì? Tiền đâu em đi shopping nhiều như thế? Họ đang tìm kiếm một cô gái sâu sắc hơn những sở thích vật chất".

Khi đó, cũng là một thành viên "cầm cân nảy mực" trong hai buổi thi sơ khảo, song có vẻ như MC Phan Anh chưa thực sự đồng tình với ý kiến mà Hoàng My đưa ra. Cho rằng "shopping không có tội", MC Phan Anh bình luận dưới dòng trạng thái của Á hậu Việt Nam 2010: "Không nhé! Anh chỉ không có thiện cảm với các cô gái cho rằng dùng tiền người khác đi shopping liên tục là một việc bình thường".

Khi đó, cũng là một thành viên "cầm cân nảy mực" trong hai buổi thi sơ khảo, song có vẻ như MC Phan Anh chưa thực sự đồng tình với ý kiến mà Hoàng My đưa ra. Cho rằng "shopping không có tội", MC Phan Anh bình luận dưới dòng trạng thái của Á hậu Việt Nam 2010: "Không nhé! Anh chỉ không có thiện cảm với các cô gái cho rằng dùng tiền người khác đi shopping liên tục là một việc bình thường".

Trả lời nam MC, Á hậu Hoàng My lý giải cụ thể hơn quan điểm cá nhân: "Thì cơ bản anh cũng đã đặt dấu hỏi về một vấn đề mà cả xã hội cho là bình thường rồi còn gì. Riêng cá nhân em thì không đánh giá cao cả việc mua, sử dụng, rồi vứt bỏ quá nhiều thứ so với nhu cầu của mình". Trước ý kiến của Á hậu, Phan Anh cho rằng việc cô dùng từ "shopping" trong dòng trạng thái thôi chưa đủ, bởi shopping không có tội. Đồng tình với bình luận của đàn anh, song Hoàng My nhấn mạnh thêm: "Đúng là shopping không có tội. Chỉ là để đưa shopping lên thành một sở thích trong rất nhiều thứ nên thích có ích hơn, thì có thể phần nào hiểu được tính cách cá nhân ấy".

Hiện Hoàng My không tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Riêng về Thanh Trang, cô khẳng định dù có những ý kiến trái chiều thì bản thân sẽ vượt qua và sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự Miss All Nations Pageant 2017 (Hoa Hậu các quốc gia 2017) từ ngày 5.1.

