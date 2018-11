Thí sinh Cuba phủ nhận scandal quấy rối tình dục tại 'Hoa hậu Trái đất 2018'

Trong lúc công chúng đang dồn mọi sự chú ý vào những lời tố cáo của ba mỹ nhân Jaime Vanden Berg (Canada), Abbey Anne Gyles Brown (Anh) và Emma Sheedy (Guam), người đẹp Cuba lại cho rằng các cô gái đang làm quá mọi chuyện và sự thật không như mọi người nghĩ.

“Tôi đã đọc những “lời khai” của một số ứng viên phàn nàn về chuyện bị quấy rối tình dục. Tôi có thể xác nhận rằng không có hành vi quấy rối tình dục (dưới bất kỳ hình thức nào) tại cuộc thi”, Miss Earth Cuba khẳng định trong bài đăng trên trang cá nhân.

Ảnh: Instagram NV Monica Aguilar cũng dành nhiều lời khen cho ban tổ chức cuộc thi khi luôn đảm bảo an toàn cho các người đẹp trong quá trình tham gia Miss Earth 2018

Người đẹp sinh năm 1999 thừa nhận chuyện các nhà tài trợ của Hoa hậu Trái đất đã mời một số thí sinh đến một đảo tư nhân tên Boracay và muốn khiêu vũ cùng các cô gái nhưng tuyệt nhiên họ không yêu cầu các thí sinh ấy phải đáp ứng nhu cầu tình dục nếu muốn giành giải, ít nhất là cô không bị như vậy.

Monica Aguilar nói thêm: “Đúng là một số nhà tài trợ đã hỏi chúng tôi nếu chúng tôi muốn, họ có thể gia hạn visa của các người đẹp để mọi người có thể đi đến Boracay sau cuộc thi nhưng không ai trong số họ đề nghị đổi tình lấy vương miện. Tôi không nghĩ lời mời đến hòn đảo ấy là một sự quấy rối tình dục! Họ có quyền từ chối lời mời ấy. Tất cả những gì bạn cần làm là nói không, cảm ơn, và tiếp tục cuộc hành trình của mình thôi”.

Ảnh: Instagram NV Bài viết của thí sinh Cuba như một “gáo nước lạnh” dội vào ba người đẹp đã tố cáo nhà tài trợ quấy rối họ

Đáp lại những phản hồi của ba người đẹp Anh, Canada và Guam về thái độ của ban tổ chức, ứng viên 19 tuổi nhấn mạnh cô cảm thấy an toàn dưới sự chăm sóc và giám sát của đội ngũ an ninh, cảnh sát. “Tôi sống trong sự an toàn suốt một tháng trời do được các quản lý chăm sóc, bảo vệ chu đáo. Họ thậm chí còn đảm bảo rằng các thí sinh có cảnh sát hộ tống ngay cả khi đi vào phòng tắm”, Monica Aguilar tiếp tục. Về việc ba người đẹp nêu trên tố ban tổ chức tịch thu hộ chiếu của họ sau khi trình báo sự việc, Monica Aguilar bày tỏ rằng cô đánh giá rất cao việc thu hộ chiếu bởi điều này khiến việc đăng ký vé máy bay cho các ứng viên trở nên thuận tiện hơn.

Có thể thấy, những gì mà Monica Aguilar nói về cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018 hoàn toàn trái ngược với lời tố cáo của các thí sinh Anh, Canada và Guam đã đưa ra trước đó. Người đẹp Jaime Vanden Berg (Canada) khẳng định ban tổ chức tự ý tịch thu hộ chiếu khi chưa được sự cho phép và cô phải chiến đấu rất nhiều để lấy lại nó. Trong khi đó, Emma Sheedy (Guam) đã chỉ đích danh người quấy rối là Amado S. Cruz và mô tả chi tiết những gì nhà tài trợ này đã làm với cô. Cả ba người này đều khẳng định Amado S. Cruz đã không ít lần sờ soạng, gạ gẫm các thí sinh.

Emma Sheedy tiết lộ sau khi lo lắng về sự an toàn của cả nhóm, hai thí sinh đến từ Canada và Anh đã trao đổi qua điện thoại với Lorraine Schuck, Phó chủ tịch Miss Earth để đảm bảo rằng Amado S. Cruz sẽ không có mặt tại bất cứ sự kiện nào khác. Tuy nhiên, ông ta vẫn có mặt ở mọi nơi cho đến đêm chung kết. Người đẹp tiết lộ rằng kể từ khi vương miện được trao, nhiều thí sinh của những năm trước cũng đã lên tiếng về những hành vi tương tự của nhà tài trợ này. “Tôi muốn thông qua sự tiết lộ của mình, hắn sẽ không còn xuất hiện trong các cuộc thi Hoa hậu Trái đất sắp tới bởi người này đã trở thành một vấn đề đáng quan ngại suốt nhiều năm qua”, Emma Sheedy thẳng thắn.

Ảnh: Instagram Ông Amado S. Cruz, nhân vật được thí sinh Guam chỉ đích danh là người chuyên gạ tình các thí sinh

Sau khi bị thí sinh Guam “chỉ mặt gọi tên”, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra tài khoản cá nhân của ông Amado S. Cruz và để lại những bình luận chỉ trích gay gắt.

Theo Philippines News, cái tên Amado S. Cruz nhanh chóng trở thành một trong những từ khóa được tìm nhiều nhất trên mạng xã hội nước này. Một khán giả để lại bình luận trong bài đăng của đại gia nói trên: “Nếu những cáo buộc đúng như những gì các thí sinh kia nói thì đây thực sự là một nỗi xấu hổ lớn của Philippines, của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018”.