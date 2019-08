Thí sinh 'Hoa hậu Thế giới Việt Nam' nóng bỏng, gợi cảm với bikini

Người đẹp biển (Miss Beach Beauty) là một phần thi hấp dẫn được trông chờ. Ở phần thi này, các thí sinh tự tin khoe body cùng những bước catwalk thần thái. Với sự dẫn dắt của Kay Trần trên sân khấu, top 39 vòng chung kết Miss World Vietnam cùng nhau khuấy động sân khấu Người đẹp biển. Phá bỏ mọi rào cản, các cô gái thể hiện những bước đi mạnh mẽ và động tác dứt khoát, dồn dập theo bài hát Far away do chính Kay Trần sáng tác cùng Tronie Ngô.

Sau tiết mục đồng diễn cùng Kay Trần, các thí sinh lại tiếp tục phần trình diễn cá nhân, sải bước catwalk trên sân khấu nhạc nước sinh động. Từng bước đi mạnh mẽ và đầy tự tin đã khiến các cô gái tỏa sáng giữa ngàn ánh mắt dõi trên phố đi bộ. Với thần thái và tinh thần năng động cũng như thân hình gợi cảm trong trang phục áo tắm, các thí sinh đã khiến sân khấu như biến thành một khu rừng nhiệt đới đầy sắc màu.

Bên cạnh đó, đêm thi Người đẹp biển còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Hà Kiều Anh, Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh. Đặc biệt, là sự xuất hiện âm thầm của Hoa hậu Tiểu Vy, không make up, không áo quần lộng lẫy, nàng hậu lặng lẽ ngồi sau hàng ghế khán giả theo dõi và cổ vũ cho các thí sinh. Được biết, trước đó Tiểu Vy bị đau mắt nhưng cô vẫn bất chấp đến tổng duyệt và trình diễn tại đêm thi Top Model. Cho tới hôm nay bệnh vẫn chưa giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn khiến cô không thể xuất hiện lộng lẫy như thường ngày nhưng vì muốn dành sự ủng hộ và cổ vũ của mình tới các thí sinh Miss World Vietnam nên người đẹp vẫn quyết định đeo kính đến theo dõi đêm thi.

Ban giám khảo đã quyết định chọn ra Top 5 (thay vì Top 3) gương mặt đề cử cho danh hiệu Người đẹp biển đó chính là Nguyễn Thị Thanh Khoa, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Thị Anh Thư, Trần Đình Thạch Thảo và Lương Thùy Linh.

Hoa hậu Tiểu Vy bị đau mắt đỏ nhưng vẫn mặc giản dị, lặng lẽ đến theo dõi các thí sinh Miss World Vietnam Ảnh: BTC

Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh và bà Phạm Thị Kim Dung (Trưởng ban tổ chức Miss World Vietnam) Ảnh: BTC

Các thí sinh Miss World Vietnam diện trang phục bikini, tự tin sải bước trong đêm thi Người đẹp biển Ảnh: BTC

Dàn thí sinh trình diễn catwalk chuyên nghiệp trên nền nhạc Far away cùng với Kay Trần Ảnh: BTC

Thí sinh Nguyễn Thu Hiền Ảnh: BTC

Nguyễn Phương Hoa Ảnh: BTC

Phạm Thị Anh Thư Ảnh: BTC

Tạ Huyền My ẢNh: BTC

Nguyễn Thị Thanh Khoa Ảnh: BTC

Đinh Quỳnh Trang Ảnh: BTC Lâm Thị Bích Tuyền Ảnh: BTC