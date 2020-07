'Thiên tài lừa đảo' của 'Ký sinh trùng' đóng cặp với Park Bo Gum trong phim mới

Theo Soompi, vào ngày 6.7, tvN đã đăng tải teaser đầu tiên của bộ phim Record of Youth (tạm dịch: Bản ghi âm của tuổi trẻ) có sự tham gia của Park Bo Gum, Park So Dam và Byun Woo Seok. Tác phẩm có nội dung xoay quanh những người trẻ tuổi trên hành trình thực hiện ước mơ.

Park Bo Gum đóng vai Sa Hye Joon, một người mẫu muốn trở thành diễn viên. Anh là người có suy nghĩ rất thực tế và luôn chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên, dù làm tốt ở vai trò người mẫu, Sa Hye Joon vẫn thất bại trong nhiều lần thử vai, phải chật vật tìm kiếm cơ hội để tỏa sáng. Sa Hye Joon có tính cách tươi sáng, dịu dàng và luôn đánh giá mọi thứ xung quanh bằng con mắt khách quan.

Hình ảnh trong teaser phim mới của Park Bo Gum và Park So Dam Ảnh: Soompi

Park So Dam đóng vai Ahn Jung Ha. Cô là người nhạy cảm và chăm chỉ, mơ ước trở thành một nghệ sĩ trang điểm. Ahn Jung Ha luôn tìm cách vượt qua những nỗi sợ hãi của chính mình để thực hiện ước mơ.

Byun Woo Seok vào vai bạn thân của Sa Hye Joon - Won Hae Hyo, một người mẫu và diễn viên nổi tiếng. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, thành đạt, vì vậy luôn chịu đựng những áp lực khi phải sống dưới cái bóng quá lớn của gia đình. Hae Hyo muốn được mọi người công nhận vì năng lực và sự cố gắng của bản thân hơn là hoàn cảnh, gia thế.

Trong teaser mới tung ra, khán giả có thể cảm nhận được không khí tươi trẻ của bộ phim. Những cảnh quay nhanh cho thấy hình ảnh các nhân vật chính tụ tập, mỉm cười hạnh phúc, Park Bo Gum và Park So Dam đối mặt với nhau... đem tới màu sắc nhẹ nhàng và lạc quan.

Record of Youth do Ahn Gil Ho, đạo diễn đứng sau thành công của Stranger, Memories of the Alhambra và Watcher chỉ đạo. Kịch bản phim do Ha Myeong Hee, biên kịch của Doctors và Temperature of Love chấp bút. Tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 9.2020.