Thiếu nữ Anh có gương mặt giống ‘vua nhạc pop’ Michael Jackson

Lorun Elisabeth (17 tuổi), sống tại thành phố Manchester (Anh), mới đây chia sẻ một bức ảnh tự sướng trên mạng xã hội Twitter. Lorun Elisabeth dùng tên bài hát Blame It On The Boogie của nhóm nhạc The Jacksons (các anh em nhà Jackson) làm chú thích ảnh. Bức ảnh đã thu hút 6.000 bình luận, 110.000 lượt thích và 29.000 lượt chia sẻ (retweet) với cùng một câu hỏi: “Michael Jackson đấy ư?”. Lorun Elisabeth được cư dân mạng cho là giống “vua nhạc pop” Michael Jackson đến 90%.

Trang Unilad dẫn lời trêu của một người dùng Twitter: “Michael Jackson trên thiên đường đang gọi cảnh sát vì có kẻ trộm cắp danh tính ở đây”. Tương tự, Lorun Elisabeth nhận được nhiều phản hồi nói rằng khuôn mặt của cô rất giống danh ca Michael Jackson. Chẳng hạn như: “Cô ấy như Michael đầu thai vậy”, “Lorun Elisabeth còn giống Michael Jackson hơn Paris Jackson nữa”, “Do trang điểm nên nhìn giống hay sao thế?”...

Bức ảnh đã thu hút 6.000 bình luận, 110.000 lượt thích và 29.000 lượt chia sẻ Ảnh: Jam Press

Lorun Elisabeth cũng thừa nhận trông mình có nét tương tự ngôi sao quá cố ở một vài góc hình. Trước các bình luận, Lorun Elisabeth tỏ ra vui vẻ: "Tôi cũng thấy trong bức ảnh đó tôi trông khá giống Michael Jackson. Vì vậy, tôi đoán mọi người mải nói về tấm hình đó mà không để ý đến những ảnh khác. Bây giờ tôi được gọi là "Michael Jackson phiên bản nữ". Tôi nhận được không ít tin nhắn từ người dùng Twitter và Instagram với những lời lẽ tử tế". Cô nói thêm: "Rất nhiều người đã chia sẻ bức ảnh kèm lời bài hát nổi tiếng của Michael Jackson và tôi thấy điều này thật vui".

Đến nay, Lorun Elisabeth vẫn không tin nổi chỉ một tấm ảnh mà đã đưa tên tuổi của của cô vượt biên giới. Cô nói: “Việc được chú ý nhờ giống Michael Jackson rất vui và khiến tôi bật cười. Tôi không thể tin rằng mọi thứ có thể lan truyền nhanh đến thế trên Twitter. Thật buồn cười khi thấy mặt mình khắp mọi nơi”.

Lorun Elisabeth cho biết cô nhận được rất nhiều tin nhắn trên cả Instagram, Twitter, trong đó có không ít tin nhắn chỉ trích cô cố tình phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống Michael Jackson Ảnh: Jam Press

Tuy nhiên, Lorun Elisabeth cũng nhận không ít bình luận tiêu cực, chỉ trích cô cố tình phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống "ông hoàng nhạc pop".

Lorun Elisabeth bức xúc kể với tờ Mirror: “Tôi cảm thấy bực bội khi hình ảnh cá nhân của tôi bị đăng trên một trang web tổng hợp thông tin Reddit với tiêu đề ghi “Những người mắc sai lầm khi phẫu thuật”. Những người đó đã tự đồn thổi tôi phẫu thuật để trông giống Michael Jackson, nhưng sự thật không phải thế”.