Thợ làm bánh cưới tiết lộ khoảnh khắc khó xử của Nữ hoàng Elizabeth II

Chiếc bánh cưới đặc biệt của Kate Middleton và cháu trai Nữ hoàng Elizabeth II - William đã gây ra không ít khó khăn khi được mang đặt trong Cung điện Buckingham, theo People.

Fiona Cairns, người dẫn đầu nhóm làm bánh cưới xuất hiện trong bộ phim tài liệu The Day Will and Kate Got Married của kênh ITV kể về những khó khăn hậu trường để có được chiếc bánh kem trái cây 8 tầng, cao 3 mét đặt tại địa điểm tổ chức tiệc cưới là dinh thự hoàng gia của Nữ hoàng Elizabeth II – Cung điện Buckingham ở London.

Chiếc bánh cưới 8 tầng, cao 3 mét ẢNH: PEOPLE

Để đưa chiếc bánh vào bên trong phòng trưng bày ở Cung điện Buckingham, nhóm làm bánh buộc phải tháo một cánh cửa vì chiếc bánh quá "khủng". Khi Nữ hoàng Elizabeth II đến thăm nhóm làm bánh khi họ đang hoàn thiện món tráng miệng, bà đưa ra một nhận xét bất ngờ về chuyện tháo cửa.

Fiona Cairns bên chiếc bánh cưới ẢNH: PEOPLE

"Tôi nhớ bà nói, 'Tôi nghe rằng bạn đã dỡ bỏ ngôi nhà của tôi. Và tôi đáp ‘Thưa, chúng tôi phải dở bớt một cánh cửa để xe đẩy bánh có thể qua. Nhưng cánh cửa đã được ráp lại nên cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn’ ”, Fiona Cairns nói trong bộ phim tài liệu. .

Chiếc bánh kem trái cây truyền thống được trang trí bằng 900 chiếc lá và chạm hoa, trên cùng là biểu tượng của vợ chồng William.

Nhóm thợ hoàn tất chiếc bánh cưới ẢNH: PEOPLE