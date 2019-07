Gần 200 trang sách với 37 bài viết của các nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu cùng người thân viết về nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, trong đó có nhiều tên tuổi:

GS-TS Trần Văn Khê, Trần Hữu Lục, GS Hoàng Chương, Đỗ Hồng Ngọc, Đoàn Minh Tuấn, Phanxipăng… đã giới thiệu gần như tròn trịa về cuộc đời và thơ của nữ thi sĩ xứ Huế. “Chiều chiều trước bến Văn Lâu/Ai ngồi ai câu, ai sầu ai cảm”, có lẽ từ nhỏ, sức nặng từ những câu thơ của người cha Ưng Bình Thúc Giạ Thị đã nuôi dưỡng tình yêu văn chương sâu nặng cho đứa con gái út để có được cây bút thơ tài hoa Tôn Nữ Hỷ Khương. Bà là nhà thơ thuộc đời thứ 5 trực hệ cha truyền con nối trong gia đình vương giả, kể từ vua Minh Mạng.

Đọc Thơ và đời Tôn Nữ Hỷ Khương càng khâm phục sự cống hiến, “cháy” hết mình cho thơ và tình yêu quê hương tha thiết của người đàn bà sắp bước qua tuổi 85 luôn yêu đời và say người, như chính những câu thơ rút ruột mà bà đã chiêm nghiệm: “Còn gặp nhau thì hãy cứ say/Say tình say nghĩa bấy lâu nay/Say thơ say nhạc say bè bạn/Quên cả không gian lẫn tháng ngày…”.