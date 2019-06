Thủ lĩnh nhóm iKON chính thức rời YG sau scandal dùng chất cấm

Đây được xem là một đòn nặng nề giáng xuống người hâm mộ iKON nói chung cũng như thủ lĩnh tài năng của nhóm nói riêng. Trước đó, sáng 12.6, Dispatch tung bằng chứng tố nam ca sĩ sinh năm 1996 liên quan đến bê bối mua và sử dụng cần sa cùng một loại thuốc gây ảo giác mạnh. Chiều cùng ngày, B.I đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Nam thần tượng này cho biết bản thân từng tò mò và muốn thử chất cấm nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc vì quá sợ hãi. Dẫu phủ nhận chưa từng đụng đến chất gây nghiện, B.I vẫn bày tỏ ý định rời nhóm.

Ít giờ sau, YG Entertainment, công ty chủ quản của giọng ca 23 tuổi chính thức đưa ra thông báo cụ thể. “Chúng tôi cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người đã thất vọng vì các vấn đề của nghệ sĩ YG - Kim Han Bin (tên thật của B.I). Kim Han Bin cảm thấy có trách nhiệm nặng nề với hậu quả mình gây ra và chúng tôi cũng đã nghiêm túc xem xét vụ việc này. Cuối cùng, cậu ấy sẽ rút khỏi nhóm và chấm dứt hợp đồng với công ty”. Phía YG cũng lần nữa nhấn mạnh trách nhiệm của công ty đối với việc quản lý nghệ sĩ dưới trướng và xin lỗi vì những rắc rối xảy ra.

ẢNH: INSTAGRAM NV B.I sinh năm 1996, được biết đến là một trưởng nhóm đa tài của iKON. Từ khi gia nhập YG năm 2011 đến lúc ra mắt với tư cách là một mẩu của iKON vào năm 2015, nam ca sĩ 23 tuổi luôn chứng tỏ khả năng của mình ở nhiều vai trò khác nhau như: ca hát, vũ đạo, sáng tác và viết lời cho nhiều ca khúc đình đám

Sau thông báo từ công ty giải trí nói trên, thông tin của B.I cũng nhanh chóng bị xóa khỏi trang chủ. Hiện iKON chỉ còn 6 thành viên và nhóm sẽ hoạt động bình thường mà không có thủ lĩnh. Động thái nhanh gọn của YG khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Nguyên nhân là vì trước đó vài giờ, đơn vị này cùng tuyên bố gà nhà hoàn toàn vô can trong việc sử dụng chất cấm đồng thời cho biết thường xuyên xét nghiệm ma túy đối với iKON và kết quả luôn âm tính.

Ít giờ sau scandal của cựu thủ lĩnh nhóm iKON, các chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ này như Law of Jungle (đài SBS), Grand Buda-Guest và Stage K (đài jTBC) đều thông báo sẽ biên tập lại chương trình nhằm cắt thời lượng của B.I xuống mức thấp nhất có thể.

ẢNH: INSTAGRAM IKON Sau ồn ào của trưởng nhóm, iKON đang đứng trước nhiều thách thức mới

All Kpop vừa đưa tin, cổ phiếu của YG giảm nghiêm trọng sau khi scandal của B.I bị Dispatch phanh phui vào sáng nay. Giá cổ phiếu ghi nhận tại phiên đóng cửa hôm 12.6 là 31.950 won (27,3 USD), giảm 4,05% so với hôm qua. Chỉ tính từ tháng 2.2019 đến nay, giá cổ phiếu của doanh nghiệp này luôn đối mặt với những đợt sụt giảm nghiêm trọng do những bê bối liên quan đến Seung Ri và chủ tịch Yang Hyun Suk.

Từ một “gã khổng lồ” của ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn, YG Entertainment đang đối mặt với vô số khủng hoảng. Ở thời kỳ huy hoàng, cổ phiếu của YG từng có giá hơn 50.000 won/cổ phiếu. Nhưng chỉ sau 6 tháng đầu năm 2019, con số này liên tục biến động theo chiều hướng xấu. Hậu quả là vốn hóa thị trường của công ty cũng tuột dốc không phanh. Hồi tháng 1.2019, vốn hóa của YG là 834,7 tỉ won (tương đương 705,6 triệu USD) nhưng tính đến hôn nay, con số này rớt xuống tới 40% và hiện dừng ở mức 581,4 tỉ won (khoảng 491,5 triệu USD).