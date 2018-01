Tính tới thời điểm hiện tại, ngay tại Hàn Quốc phim Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới (Along with the Gods: The Two Worlds) đã bán ra hơn 10 triệu vé chỉ sau 2 tuần công chiếu.



Trong lịch sử điện ảnh Hàn chỉ có 16 "bom tấn" từng đạt được thành tích này. Giữa những tác phẩm ấn tượng dịp tết dương lịch, đây được xem là một thành tích phòng vé rất đáng nể.

Tại Việt Nam, nhà phát hành cho biết chỉ sau 4 ngày công chiếu, bộ phim đã thu về 11 tỉ đồng (tính từ ngày 29.12.2017 đến hết ngày 1.1.2018).

Phim không chỉ gây ấn tượng mạnh về nội dung sâu sắc chạm vào trái tim người xem, hay về kĩ xảo mà phim mang lại. Bên cạnh đó, phim còn nhận được sự chú ý khi quy tụ hàng loạt các gương mặt điện ảnh hàng đầu của Hàn Quốc như Ha Jung Woo, Cha Tae Hyun, Joo Ji Hoon, Kim Hyang Gi... cũng như dàn cameo (vai diễn khách mời) đình đám như Ma Dong Seok, Kim Soo Ahn, Kim Ha Neul…

Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới xoay quanh câu chuyện về anh lính cứu hỏa dũng cảm và tốt bụng Ja Hong, người đã chết trong một lần làm nhiệm vụ và ngay lập tức đươc ba Vệ thần đưa về địa giới. Ở đó, Ja Hong phải đối mặt với 7 thử thách rất khủng khiếp và khó khăn, vì chỉ có như thế anh mới được gặp Chúa tể Yeomra, người sẽ quyết định số phận sau cái chết của anh đi về đâu.

Thùy Linh