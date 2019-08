Thu Thủy cập nhật hình nền đen giữa ồn ào chồng ngược đãi con riêng của vợ

Mới đây, thông tin Kin Nguyễn, ông xã Thu Thủy bị tố ngược đãi con riêng của vợ nhận được sự quan tâm của dư luận. Cụ thể, trong đoạn clip livestream, giọng ca Tan trong mưa bay yêu cầu con trai gửi lời chào đến người hâm mộ. Khi Henry tỏ ý không hài lòng và lớn giọng, Kin Nguyễn liền nắm tay bé đặt xuống dưới bàn. Nhiều người cho rằng chồng mới của Thu Thủy đã cấu vào tay Henry khiến bé khó chịu, liên tục kêu đau.

Đoạn clip này được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc, lên tiếng chỉ trích Kin Nguyễn trước cách hành xử của anh dành cho con riêng của vợ dù đã lên tiếng đính chính. Thậm chí, họ dùng lời lẽ xúc phạm, miệt thị chồng của Thu Thủy và cho rằng anh giả tạo khi trước đó luôn chia sẻ hình ảnh quan tâm, yêu thương Henry hết mực. “Làm nghề không liên quan đến showbiz mà anh diễn quá vậy. Xưng là ba nó mà ra tay thủ đoạn vậy", một khán giả bức xúc.

Về phía Thu Thủy, nữ ca sĩ cũng lên tiếng giải thích, cho rằng do Kin Nguyễn vô tình làm tay con trai va phải cạnh bàn nên bé mới đau và khó chịu. Cô khẳng định nếu như Henry bị bạo hành thì cô sẽ là người bảo vệ đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn có không ít khán giả chỉ trích cô, cho rằng nữ ca sĩ yêu mù quáng, chọn sai người vì thấy hành động sai trái của chồng mà cố tình làm lơ, cho qua chuyện. “Tôi mà là mẹ đơn thân, anh nào bước vô nhà tôi mà quánh, cấu, ngắt, nhéo con tôi, tôi sẽ tiễn vong trong một nốt nhạc. Coi cái clip mà cảm thấy làm mẹ nên khôn chút cho con nó nhờ, dại trai như vậy khổ đời con mình lắm trời ơi", bà xã Huỳnh Đông thẳng thắn.

Giữa làn sóng chỉ trích từ phía dư luận, cả Thu Thủy và Kin Nguyễn đồng loạt khóa bình luận trên trang cá nhân để tránh nhận những phản hồi gay gắt. Đồng thời, giọng ca Think of you cũng thay đổi ảnh đại diện của mình. Nếu như trước đây, cô tự hào dùng bức ảnh chụp lại khoảnh khắc gia đình hạnh phúc thì ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ thay bằng màu đen tối. Dù vậy, trên các diễn đàn bàn luận chuyện showbiz, ồn ào của gia đình nữ ca sĩ vẫn chưa chấm dứt. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn chuyển sang công kích Facebook của mẹ chồng cô.

Liên quan đến vụ việc này, Kim Cương, bà xã Ưng Hoàng Phúc lên tiếng bênh vực Thu Thủy. Trên trang cá nhân, cô viết: “Cố gắng lên anh chị nhé. Mỗi người đều có cách nuôi dạy con riêng theo cách của mình, em nhìn đoạn clip cũng hiểu được là tâm lý anh chị đang livestream trước màn hình mà bé cứ hay khuấy động như vậy nên anh chị mới dùng biện pháp gì đó để bé ngồi yên chứ hoàn toàn anh Kin không có ý gì với bé Henry đâu”.

Kim Cương cho rằng cả Thu Thủy và Kin Nguyễn đều muốn bên cạnh xây dựng nền tảng gia đình và chăm lo con cái. Cô thẳng thắn: “Mọi vật xung quanh chúng ta diễn ra là có nguyên nhân của nó, hãy nhìn sự việc nhẹ lại cho người trong cuộc khỏi phải đau khổ nè”. Chia sẻ của bà xã Ưng Hoàng Phúc khiến dư luận bức xúc và chỉ trích.