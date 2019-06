Thượng tọa Thích Nhật Từ: 'Độ ta không độ nàng' tác hại gấp 8 lần nguyên tác

Thời gian qua, đã có không ít những luồng tranh cãi xung quanh bản dịch Độ ta không độ nàng từ tác phẩm Cô Độc thi nhân, chế tác Trần Hàng Vũ. Chọn một hướng đi theo dòng nhạc Phật, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vừa ra mắt bản ghi âm lời mới của ca khúc này với tên gọi Từ nay, học tu nương Đạo vàng.

Thượng tọa Thích Nhật Từ đã phát ý viết nên hai phiên bản lời mới cho tác phẩm Cô Độc thi nhân là Đời ta từ nay không lụy sầu do Quách Tuấn Du thể hiện và Từ nay, học tu nương Đạo vàng. Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ ý kiến của mình xung quanh việc mọi người tranh cãi về bản dịch Độ ta không độ nàng: “Chuyện ngôn tình này rõ ràng là không có thật. Đây chỉ là chuyện hư cấu thôi nhưng đã để lại các tác hại ghê gớm đối với lý tưởng đi tu của các tăng sĩ Phật giáo: “Phụng sự chúng sinh, tốt đời, đẹp đạo; sáng soi đạo pháp, hộ quốc, an dân". Ngoài ra nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ khi họ gặp phải những dang dở trong tình duyên, kẻ thì chọn cách tự tử, người chọn cách trả thù tình bằng sự giết người, vi phạm luật pháp, gây tạo khổ đau cùng cực...”.

"Thời điểm tôi đặt bút xuống viết lời ca mới, Độ ta không độ nàng trên YouTube đã có hơn 70 triệu lượt view của tất cả các bạn ca sĩ Việt Nam hát. Có lẽ trong lịch sử âm nhạc Việt Nam chưa có bài nào nhận được sự đón nhận quá nồng nhiệt của giới trẻ như bài này. Điều đó khích lệ tôi viết để mời các ca sĩ hưởng ứng. Trong tương lai, tôi không phải là người chuyên về nhạc, tôi có thể dịch thuật được, làm thơ được nên việc thay đổi lời ca nào đó. Đối với tôi là rất dễ, nhưng tôi biết nhiệm vụ của tôi không nằm ở chỗ này. Nhiệm vụ của tôi là làm thế nào để chia sẻ chân lý Phật, quan điểm của Phật cho mọi người hiểu biết. Còn khi nào có những bài tương tự như Độ ta không độ nàng thì tôi sẽ viết ca từ mới. Tôi có sáng tác các giai điệu như dân ca, cải lương, chầu văn… để phục vụ cho Phật tử, còn để đi theo hướng sáng tác để làm nhạc sĩ là không phù hợp với nhiệm vụ chính của một tu sĩ", vị này nói thêm.

Ảnh: NVCC Ưng Hoàng Phúc thu âm ca khúc mới trên nền nhạc Độ ta không độ nàng

Là ca sĩ thể hiện bản dịch mới, Ưng Hoàng Phúc cho biết anh rất trân trọng nên đã thu âm ca khúc nhạc Phật và phát hành ngay thời điểm này. Tuy không phải là một ca khúc gây tiếng vang nhưng nam ca sĩ tâm niệm đây sẽ là một sự hướng đạo từ tâm của anh, được chuyển tải qua phương tiện là giọng hát và tâm hồn của mình.

Trào lưu Độ ta không độ nàng trở thành hiện tượng chưa từng có. Mỗi ngày, có đến hàng chục bản cover được ra đời. Dù chưa có thống kê chính thức, nhưng tổng số bản hát lại ca khúc nhạc Hoa lời Việt này đã lên con số hàng trăm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước câu hỏi Ưng Hoàng Phúc có sợ bị nói đang “ăn theo” trào lưu gây sốt này, nam ca sĩ bày tỏ: “Khán giả ai thích thì nghe, họ không thích thì không nghe thôi chứ tôi cũng không lo lắng và sợ bị nói ăn theo trào lưu hay gì cả. Tôi là một Phật tử, nên tôi muốn truyền bá Phật pháp cho mọi người để họ biết đâu là đúng, đâu là sai. Tôi không nghĩ cứ im lặng, không nhắc đến thì trào lưu sẽ tự đi qua. Dù trào lưu đi qua, nó vẫn để lại sự ảnh hưởng rất lớn. Bài hát đó, lời hát đó cứ nằm trên mạng mãi như vậy, tôi nghĩ phải có bài hát khác đúng với chánh pháp để người nghe không hiểu về chánh pháp phân biệt được đúng sai. Bây giờ là thời của công nghệ, nên nếu cứ im lặng và bỏ qua vẫn sẽ để lại ảnh hưởng lớn, những sai lệch được truyền rộng rãi hơn. Có lẽ những người hát bài hát trước, bản thân họ cũng chưa am hiểu về Phật pháp nhiều nên có bồng bột lúc đầu. Họ thích những lời hát bi quan, khi nghe bài này có thể họ sẽ rút kinh nghiệm, đó cũng là cách để họ biết được đúng sai”.

Ảnh: Chụp màn hình Ca khúc nhạc Hoa lời Việt Độ ta không độ nàng đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều phiên bản khác nhau được cả những YouTuber và các ca sĩ nổi tiếng cover

Ca khúc mới chỉ sau hai ngày ra mắt đã đạt được gần 200.000 lượt view, một con số không hề nhỏ. Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích dành cho sản phẩm âm nhạc mới này của nam ca sĩ. “Ra hơi muộn anh ạ, nhưng dù sao đây có lẽ là bản hợp nhất và được nhiều người thích nhất”, “Lời Việt thầy Thích Nhật Từ viết rất ý nghĩa và đúng với chánh pháp. Qua giọng anh Phúc thể hiện càng khiến bài hát trở nên sâu sắc và thanh tịnh. Đây là phiên bản hoàn hảo nhất từng nghe. MV nhẹ nhàng an lạc, xem cảm thấy lòng rất an yên. Cảm ơn thầy đã tin tưởng giao cho anh Phúc thể hiện. Cảm ơn anh Phúc đã thể hiện được cái hồn bài hát một cách an lạc nhất”, khán giả dành sự ủng hộ cho sản phẩm mới của Ưng Hoàng Phúc.

Tuy nhiên, ngoài những lời khen dành cho bài hát mới của Ưng Hoàng Phúc, cũng có nhiều khán giả bày tỏ quan điểm trái chiều về việc Thượng tọa Thích Nhật Từ viết lại lời bài hát này cho các ca sĩ thể hiện. Khán giả Trần Thị Thu Thảo đưa ra ý kiến: “Mấy thầy ở Việt Nam viết lại lời, nghĩa là mấy thầy vẫn còn chưa tịnh được tâm, vẫn còn sân si với đời. Phật là chỉ là tín ngưỡng thôi, trong kinh Phật cũng có viết nhân quả luân hồi, nghĩa là việc mình làm mình phải gánh, chứ chả có ai "độ" cho ai cả”.

Ảnh: Chụp màn hình Độ ta không độ nàng lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Vpop

“Thầy sửa lời bài hát trần tục nghĩa là thầy đã can thiệp vào chuyện thế gian và dĩ nhiên thầy vẫn còn vướng bụi trần, khi thầy nổi tiếng showbiz có khi thầy trả áo cà sa cho Phật. Bài hát kiếm hiệp, ngôn tình kiểu Kim Dung mà thầy đem pháp luật vào để nói thì thua”, một khán giả khác phản ứng.

Từ những ý kiến của khán giả, Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ: “Tôi không đồng ý với quan điểm dịch lại bài hát mới là sân si vì mình cần phải cho mọi người nhìn nhận rằng đâu là sai, đâu là đúng. Về quan niệm luật Phật, việc này lại được khích lệ. Bởi khi mình bày tỏ một quan điểm xã hội về một vấn đề nào đó nó không thể hiện sự sân si, mà đó là trách nhiệm cao quý. Về những đánh giá việc tôi viết lại lời là chưa đúng của một số khán giả, tôi nghĩ nó là nhận thức chưa phù hợp”.

Ảnh: FBNV Thượng tọa Thích Nhật Từ cùng ca sĩ Quách Tuấn Du đến phòng thu để thu âm ca khúc Đời ta từ nay không lụy sầu

Trước ý kiến cho rằng bài hát sử dụng ca từ quá cao học, khiến người nghe khó tiếp cận, Thượng tọa Thích Nhật Từ vẫn đồng ý với quan điểm này. "Theo tôi nhận định đó là đúng, sau khi bài của thầy Đồng Hoàng được Phương Thanh ca, tôi đã sáng tác hai bài này cùng lúc. Để tránh nội dung giống bài trước, thầy Đồng Hoàng nói về quan điểm tình yêu cao quý của một nhà sư, nếu tôi cũng làm thì trùng lặp rồi. Việc lấy giai điệu và tựa đề như vậy là để nó dễ truy cập trên mạng xã hôi. Tôi muốn viết hai bài này với hai nội dung khác nhau, đi theo một hướng khác chứ không phải là hướng cuộc tình. Do đó từ ngữ Phật học, quan điểm Phật học quá nhiều nên làm lời ca khó lan rộng vào quần chúng được. Tôi đã dự đoán trước được việc này”, ông nói.

Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng tâm sự: "Nguyện ước lớn nhất của tôi dành cho các bạn trẻ, khi thưởng thức một tác phẩm hãy xem nó như một thực phẩm. Thực phẩm thì cũng có loại có ích và loại có hại. Thường thực phẩm có ích thì ta không nghiện, nhưng những thực phẩm có hại như ma túy, rượu, thuốc lá, cờ bạc... lại nghiện. Tôi khuyên các bạn cần thông minh để chọn lựa những "thực phẩm" nhạc và việc tiêu thụ nó các bạn có được một tâm hồn thoải mái, tinh thần lạc quan, tích cực, yêu đời… Về tác hại từ những lời ca phóng tác Độ ta không độ nàng của Tuyên Chính, theo tôi nó khoảng gấp 8 lần so với nguyên tác bằng chữ Hán mà tôi đã dịch lời mới. Tôi muốn khán giả có thể so sánh lời mới của tôi với bản của Độc Cô thi nhân, lời nguyên tác của nó rất đơn giản nên mới không thể tồn tại lâu ở Trung Quốc. Lời của Tuyên Chính thì lâm ly, bi đát, chủ đề về hận thù, hận tình rồi hờn trách, tuyệt vọng nhiều. Nếu các bạn không nhận ra được những sản phẩm âm nhạc có hại và "tiêu thụ" nhiều, có thể các bạn sẽ thành bản sao của những ca khúc đó. Đến một lúc nào đó, lâm vào hoàn cảnh tương tự thì các bạn sẽ là nạn nhân của chính mình, nạn nhân của người khác và đi đến hành vi vi phạm luật pháp - giết người". Qua hai bản dịch mới Thượng tọa muốn nhắn nhủ các bạn trẻ hãy chọn lựa những ca khúc mang nội dung hân hoan, yêu đời để sống lạc quan hơn. Điều đó giúp cho các bạn có được những giá trị cao quý hơn.