Thúy Nga, Miko Lan Trinh vui mừng khi Will 'lọt hố'

Trong tập 6 chương trình Đấu trường âm nhạc nhí, ba nghệ sĩ Thúy Nga, Will và Miko Lan Trinh liên tiếp mang lại những giây phút giải trí cho khán giả. Khi bé Minh Nhật đội Miko Lan Trinh đối đầu với bé Minh Thư đội Will, giám khảo Lê Phương cho rằng phần trình diễn của cả hai vẫn chưa thật sự ấn tượng. Tuy nhiên, sự ổn định và giữ phong độ của Minh Nhật đã mang về chiến thắng cho đội của Miko Lan Trinh.

Điều này đồng nghĩa với việc giọng ca Tận cùng nỗi nhớ chính là người phải rơi xuống hố vì anh xung phong đứng thay Minh Thư. Khi Will bước vào vị trí "hố vũ trụ" với khuôn mặt bình thản, MC Đại Nghĩa lên tiếng trêu chọc: "Trong khi âm nhạc đang dồn dập thì vẫn nhìn thấy Will có vẻ khá bình tĩnh. Phải chăng đây là cảm giác em đã quá quen thuộc rồi?". Vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của đàn anh, Will đã rơi xuống hồ. Điều này khiến Thúy Nga và Miko Lan Trinh bật cười, liên tục vỗ tay ăn mừng. Trong phần thi đấu kế tiếp, đấu sĩ của Will tiếp tục nhận thất bại khi đối đầu với Minh Nhật.