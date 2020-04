Thủy Tiên bênh Công Vinh khi bị nhắc nhở sao không về quê làm từ thiện

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng thông báo địa điểm cụ thể để người dân đến nhận quà hỗ trợ: “Gạo có tại 154 Ngô Quyền, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang sẽ phát vào lúc 16-17 giờ chiều thứ 2, ngày 6.4.2020, ai khó khăn cứ đến gặp mẹ mình lấy một bao miễn phí, ai chưa khó khăn lắm thì nhường cho người khó khăn hơn nhé. Mẹ Tiên sẽ xem xét từng trường hợp nên nếu trường hợp nào không được nhận vì có lý do thì xin hãy thông cảm giúp mẹ mình nha”.

Trước sự việc, Thủy Tiên đã thẳng thắn đáp trả trong phần bình luận. Cô ghi: “Mọi người ơi, nội ngoại tụi mình đều có làm đều đều nha, đừng phân bì vậy tội anh Vinh. Từ thiện là tùy tâm và tùy hoàn cảnh, khả năng, không phải trách nhiệm. Tụi mình vẫn làm suốt thỉnh thoảng báo chí biết thì có đăng thôi, nên đừng phân bì vậy tội anh Vinh. Nhiều lúc nói chuyện này cũng kỳ, mà không nói thì thương chồng mình”.

Màn "đáp trả" của Thủy Tiên cũng gây chú ý từ phía dư luận. Hàng loạt người lên tiếng ủng hộ cô cũng như bác bỏ quan điểm của các chủ khoản trên khi “phân bì” hành động từ thiện của Công Vinh. Một fan bình luận: “Có những người ghen ăn tức ở hay sao á, đã không giúp ích gì cho xã hội thì đừng so sánh người khác phải làm theo thế này thế nọ, đã là từ thiện, lòng hảo tâm rồi sao lại ép người ta phải từ thiện bao nhiêu và ở đâu”. Một người ghi: “Từ khi nào việc làm từ thiện lại phải đem đi so sánh và tị nạnh vùng này với vùng kia thế bạn ơi. Những người làm từ thiện như chị Thủy Tiên và anh Công Vinh thực sự rất đáng trân trọng và cảm phục nhưng sức của con người là có hạn chứ có phải thần thánh đâu mà cứ chỗ nào khổ thì lại réo tên chị Thủy Tiên”.

Đồng thời, nhiều tài khoản cũng nhận định: “Đã làm từ thiện thì ở đâu cũng được chị ạ, người ta nói gì kệ người ta, miệng đời mà. Em cũng cùng dân Nghệ An đây ạ”, “Ai nói gì nói miễn sao mình thấy chỗ nào cần làm thì mình cứ làm”, “Từ thiện không phải là trách nhiệm của ai cả. Do lòng hảo tâm của người ta thôi. Mình thấy vợ chồng Thủy Tiên làm từ thiện rất nhiều luôn”, “Trời ơi mọi người đòi hỏi quá vậy… Nhưng mà tiền đâu phải lúc nào cũng có. Chắc chắn một điều là anh Vinh chị Tiên cũng nghĩ đến bà con Nghệ An rồi, chứ không phải là không có. Nhưng mà chưa có cơ hội thuận tiện, chưa có đầy đủ tiền bạc để có thể giúp”…