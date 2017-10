Điệu đà và quyến rũ, hai điều đó chưa đủ để nói về ca sĩ Thủy Tiên, bởi sau sân khấu, sự tự tin, độc lập, biết khai thác thế mạnh của bản thân, thẳng thắn nêu lên quan điểm cá nhân là những yếu tố giúp cô ca sĩ này có một hạnh phúc vững bền và tiến những bước đi vững chắc trên con đường nghệ thuật.

* Đầu tư vào phim ảnh, Thủy Tiên có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đóng vai chính?

- Ca sĩ Thủy Tiên: Tiên rất thích làm diễn viên chính nhưng khi đầu tư vào một sản phẩm thì phải đặt vấn đề kinh tế lên hàng đầu. Vì vậy đam mê chắc phải để thời gian sau, quan trọng là tài chính khi đầu tư đã.

* Thời gian gần đây ít thấy chị đóng phim truyền hình. Đó là vì không còn đam mê hay chưa đủ duyên?

- Đóng phim truyền hình mất rất nhiều thời gian. Để hi sinh nhiều thời gian như vậy, đòi hỏi Tiên phải nhận được một kịch bản tốt. Ít nhất vai diễn đó phải làm Tiên cảm thấy có thể hi sinh được. Nếu chỉ là một kịch bản, vai diễn vừa phải, không quá làm mình suy nghĩ thì mình phải chọn phương án an toàn, không thể mạo hiểm được.

* Nhiều người nhận xét Thủy Tiên quá điệu, chị cảm nhận điều này như thế nào?

- Cái "điệu" đã là từ trong máu rồi, nên không có thuốc chữa (cười). Ngày trước, Tiên điệu đến nỗi bản thân có dịp nhìn lại còn thấy "nổi da gà". Bây giờ, Tiên chỉ cố gắng để bớt điệu theo hướng đỡ vô duyên hơn thôi. Để hết hẳn "chứng" này thì chắc là không thể.

* Vì sao chị thẳng thắn phát ngôn các vấn đề bóng đá trên trang cá nhân dù biết sẽ gây nhiều phản ứng trái chiều?

- Tiên nghĩ bản thân là một người bình thường. Tiên chỉ không phát ngôn các vấn đề về nghề nghiệp của mình. Còn đối với các nghề nghiệp khác, Tiên nghĩ mình có quyền lên tiếng với tư cách một người yêu bóng đá, một người yêu thể thao. Tiên có theo dõi bóng đá, cách nhìn riêng và chỉ bày tỏ quan điểm của riêng mình. Không thể nào cấm một người có suy nghĩ riêng của mình được. Tiên nghĩ là Tiên có quyền đó.

* Ông xã chị có tư vấn cho chị về chuyên môn trong bóng đá?

- Trước đây, Tiên chẳng biết gì về bóng đá cả, không biết việt vị là gì. Thậm chí, Tiên còn có suy nghĩ sao không thả nhiều bóng vào sân mà để các cầu thủ tranh giành nhau làm gì. Sau này, Tiên bị cuốn vào niềm đam mê của anh Vinh. Đối với anh, bóng đá không chỉ là sự nghiệp mà còn là niềm đam mê rất lớn. Anh rất cần chia sẻ. Đôi khi anh cứ nói mà không cần biết Tiên có hiểu, có quan tâm và muốn nghe hay không.

Thời gian đầu, Tiên thật sự không hiểu hết những điều anh Vinh nói. Theo thời gian, Tiên bắt đầu hiểu từng chút một và bắt đầu có sự quan tâm đến công việc của anh. Tiên tin rằng bất cứ công việc nào khi mình quan tâm đều hình thành những quan điểm và góc nhìn riêng. Tiên cũng là một người bình thường, những nhận định của Tiên cũng có thể sai và cũng có thể đúng.

* Chị có hay đọc những ý kiến phản biện dành cho mình?

- Tiên rất hay đọc bình luận dành cho mình. Trong nghề nghiệp, mình cần quan tâm đến mọi người xung quanh. Có những việc khi làm, bản thân chưa chắc có thể nhận ra được những điểm sai. Đâu đó trong những lời bình luận có người chỉ ra được những vấn đề của mình. Tiên luôn học hỏi những ý kiến có tính xây dựng.

Còn với những lời ác ý, Tiên đọc qua và chỉ cười thôi. Tiên đã vượt qua quá nhiều sóng gió nên không để bản thân phải bận tâm với những điều đó. Người ta nói xong, tối về ngủ ngon giấc còn mình thì cứ mãi trằn trọc vì lẩn quẩn những câu chữ đó trong đầu. Tiên thấy như vậy thật không thông minh cho lắm.

Với những người mang thành kiến "ca sĩ không nên phát ngôn về bóng đá", Tiên nghĩ đó là một suy nghĩ phiến diện. Tiên là một con người như bao người, có quyền nói về những gì mình quan tâm không chỉ là bóng đá mà còn có thể là y tế, các vấn đề xã hội… Mỗi người đều có quyền nói và chịu trách nhiệm về lời nói của mình.

* Công Vinh không còn ở thời đỉnh cao trong bóng đá, Thủy Tiên có phải là trụ cột của gia đình?

- Dù Công Vinh giải nghệ thì Tiên chưa bao giờ là trụ cột của gia đình. Vị trí đó lúc nào cũng nên là người đàn ông. Quan niệm của Tiên là cho dù người đàn ông có là trụ cột vững chắc đến thế nào đi nữa thì người phụ nữ vẫn nên có sự độc lập kinh tế cho riêng mình. Đó không chỉ là lòng tự trọng của người phụ nữ mà còn để người chồng có sự tôn trọng dành cho mình.

* Con người của Thủy Tiên trên show và ngoài xã hội giống hay khác nhau?

- Trong Tiên có rất nhiều con người. Ngày nhỏ, tính cách của Tiên rất khác, hơi khùng một chút, hơi vô duyên một chút và hơi điên một chút. Đến khi lớn lên, Tiên nghĩ mình nên hạn chế sự vô duyên bằng cách im lặng bớt. Lần trước ngồi show trên sóng truyền hình, nhiều khán giả nhận xét Tiên đạo mạo và hiền lành cũng là vì vậy.

Về sau này khi Tiên đã kiềm chế được tính vô duyên thì lại bùng phát tính điên. Nên Tiên nghĩ, thôi thà điên thì đỡ hơn vô duyên. Dù sao cuộc sống con người cũng có bao lâu, quan trọng là mình sống vui nhất có thể, thoải mái nhất có thể. Quan điểm hiện tại của Tiên là miễn không làm bất cứ điều gì để tổn thương người khác là được. Còn những điều mình điên điên, vui nhộn làm người có nụ cười, Tiên nghĩ đó là điều nên làm.

* Bản thân chị, anh Vinh và bé Bánh Gạo có nhận xét gì khi xem chị trên show?

- Tiên khi xem lại thấy rất buồn cười. Nghĩ không biết lúc đó mình bị "ai nhập" mà khùng đến vậy. Anh Vinh rất tôn trọng Tiên, nên chưa bao giờ nói điều gì cho Tiên phật lòng hết. Mỗi lần Tiên hỏi, anh lúc nào cũng nói "dễ thương quá", không dám góp ý gì thêm. Còn Bánh Gạo thì chưa đủ tuổi hiểu nên không có ý kiến gì.

* Chị có cảm nhận gì về các thí sinh của mình?

- Tiên rất thích làm chương trình cho trẻ con. Các bé rất dễ thương. Khi xem các bé, Tiên cảm thấy mình như được trẻ lại. Hơn nữa xem các bé hát quá hay, trong Tiên lại có thêm động lực kiểu "các bé từng đó tuổi mà hát hay như vậy, mình lại phải càng cố gắng hơn nữa" (cười).

Thật sự các bé hát rất hay. Có những chương trình như Ai sẽ thành sao nhí, các bé mới có được sân chơi để phát hiện được tài năng và bồi dưỡng. Ngày xưa, Tiên cũng tham gia những cuộc thi của trường, của tỉnh và đó cũng là động lực trong suốt bao nhiêu năm để sau này Tiên đi học và trở thành ca sĩ. Tiên nhìn thấy được tuổi thơ của mình trong những màn trình diễn của các bé.

Trong chương trình, Tiên ấn tượng nhất với Khánh Hà và cũng là thí sinh của đội Tiên. Dù chưa thật sự học qua một trường lớp thanh nhạc nào nhưng Hà đã sở hữu giọng hát khỏe khoắn và đặc biệt là tai nghe nhạc rất chuẩn. Tiên chưa bao giờ nghe Hà hát chênh phô dù chỉ một nốt. Là một người biết sáng tác, biết chơi nhạc cụ, Tiên hiểu rõ có được điều đó không hề đơn giản và quý giá đến như thế nào với một cô bé như Khánh Hà.

* Cám ơn Thủy Tiên!

Thùy Linh

Ảnh: BTC