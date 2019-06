Thúy Vân tiếp tục dẫn dắt Shark Tank - Thương vụ bạc tỉ mùa ba

Tại mùa hai, trong số 1.000 startup đăng ký tham dự chỉ có 42 startup lọt vào vòng thương thuyết với các nhà đầu tư và được lên sóng truyền hình. Trong đó, 27 startup nhận được đề nghị đầu tư của “cá mập" với tổng số tiền lên tới 206,5 tỉ đồng, gấp hai lần con số của mùa một (116,6 tỉ đồng).

Sau ba năm tích lũy kinh nghiệm dẫn dắt chương trình, Á hậu Thúy Vân cảm thấy phấn khích và dễ tập trung hơn so với thời gian đầu. Vẫn là sự xuất hiện quen thuộc như trong hai mùa phát sóng của Thương vụ bạc tỉ, Á hậu Quốc tế 2015 một lần nữa để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả với phong thái chuyên nghiệp và cách dẫn đầy tinh tế tại sự kiện thuộc khuôn khổ chương trình. Người đẹp cho biết việc đứng trước hơn nhiều shark dày dạn kinh nghiệm và dẫn dắt cho một chương trình lớn không làm cô cảm thấy khó khăn hay lo lắng nhiều. “Một trong những lý do tôi tiến bộ và cải thiện từng ngày bởi do tôi đang được công việc mà mình yêu thích - một người dẫn chương trình chuyên nghiệp”, Á hậu chia sẻ. Lợi thế của cô là không chỉ ở giọng nói truyền cảm bằng tiếng Việt, Thúy Vân còn có khả năng nói lưu loát bằng tiếng Anh.