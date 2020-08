Tiết lộ teaser phim về đại dịch theo tiểu thuyết của ‘ông hoàng kinh dị’ Stephen King

Mở đầu đoạn teaser dài 30 giây của phim The Stand có nội dung từ tiểu thuyết cùng tên của “ông hoàng kinh dị” Stephen King, đài CBS All Access giới thiệu tạo hình của Whoopi Goldberg trong vai Mẹ Abagail. Nhân vật giới thiệu bản thân với Frannie Goldsmith (Odessa Young đóng) trong một cánh đồng ngô và ra hiệu cho cô ấy: “Hãy đến gặp tôi tại nhà Hemingfoot”. Phần tiếp theo của teaser mô tả quang cảnh đường phố hoang vắng, đoạn hành lang u ám kỳ lạ, cảnh tượng đau buồn trong bệnh viện, những gương mặt gào thét hoảng loạn…

Giới mộ điệu điện ảnh và những người yêu thích tượng đài kinh dị Stephen King đang rất mong chờ The Stand. Stephen King giữ vai trò điều hành sản xuất, còn Josh Boone, đạo diễn tác phẩm The New Mutants vừa ra rạp, chỉ đạo tất cả mười tập phim. The Stand dự kiến phát sóng vào thứ năm hằng tuần trên đài CBS All Access, bắt đầu từ 17.12.