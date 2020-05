Tiết lộ vai trò mới của Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh

Mới đây, Phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 - bà Phạm Kim Dung đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm cùng bộ ba hoa hậu đình đám Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy và Lương Thùy Linh. Nắm bản quyền đưa đại diện Việt Nam tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc quốc tế uy tín hàng đầu như Miss World, Miss Grand International, Miss International, Miss Intercontinental, Miss Asia Pacific, Miss Tourism International... bà Phạm Kim Dung đưa tiêu chí tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 tiệm cận hơn với thế giới

Theo chia sẻ của bà Phạm Kim Dung, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn thế giới ảnh hưởng đến việc tổ chức một số cuộc thi quốc tế nhất định. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam sẽ cân nhắc tình hình để đưa các hoa hậu tiếp tục chinh chiến ở các cuộc thi quốc tế.

Bộ ảnh mới đầy quyền lực của dàn hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh và "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung Ảnh: Lê Thiện Viễn

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đảm nhận vai trò Đại sứ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay Ảnh: Lê Thiện Viễn

Là làn gió mới của nhan sắc Việt, Tiểu Vy được ưu ái với cái tên “Hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu” và điều đó đã được minh chứng bởi giải thưởng Best face of the year 2019. Gần 2 năm đương nhiệm, nàng hậu xứ Quảng đã được nhiều nhãn hàng và các nhà thiết kế hàng đầu lựa chọn trong vai trò quan trọng tại các show thời trang. Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng Tiểu Vy ngày càng khẳng định được vị thế của mình mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh cương vị đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2020, Tiểu Vy cùng với Á hậu Phương Nga, Thúy An sẽ là đại sứ hình ảnh truyền cảm hứng và tham gia vào tất cả các hoạt động để quảng bá cho cuộc thi.

Đỗ Mỹ Linh thay đổi nhiều về ngoại hình, nhận thức... sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Nàng hậu sẽ đảm nhận vị trí MC tại các đêm thi của Hoa hậu Việt Nam 2020 Ảnh: Lê Thiện Viễn

Đỗ Mỹ Linh đã có gần 4 năm dày dặn kinh nghiệm sau khi đăng quang từ năm 2016. Luôn thay đổi và liên tục làm mới mình, Đỗ Mỹ Linh đã chứng tỏ là một nàng hậu đầy bản lĩnh, đặc biệt là với vai trò MC của VTV . Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến Lương Thùy Linh, hoa hậu thế hệ mới đại diện cho vẻ đẹp tri thức, cô đã làm nên kỳ tích tại đấu trường nhan sắc quốc tế khi ghi dấu ấn với thành tích Top 12 Miss World 2019.

Với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Lương Thùy Linh được hé lộ sẽ là host của Beauty with a Purpose (Người đẹp nhân ái) và Head to head challenge (Người đẹp truyền thông) cùng với đàn chị Đỗ Mỹ Linh.