Tiêu Chiến 'gây bão' khi bất ngờ đăng ảnh mới trên trang cá nhân

Bài cập nhật của Tiêu Chiến trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của fan lẫn công chúng dù chỉ là một tấm ảnh duy nhất, rất đơn giản và không hề có từ ngữ hay lời giới thiệu quảng cáo nhãn hàng. Song, tấm ảnh cành hoa mai đỏ này vẫn khiến khán giả đưa ra hàng loạt phỏng đoán khác nhau.

Nhiều ý kiến khẳng định đây thật sự là hoa mận đỏ, chứ không phải hoa mai. Tuy nhiên, dù là hoa nào thì cũng mang ý nghĩa tích cực và bày tỏ kỳ vọng tốt đẹp vào tương lai phía trước. Một số người hâm mộ còn cho rằng nam nghệ sĩ đang muốn nhắn nhủ với mọi người là anh vẫn đang rất tốt và sẽ sớm tái xuất.

Hình ảnh được cho là do chính Tiêu Chiến vẽ ẢNH: WEIBO NV

Sau khi xuất hiện, ảnh hoa của Tiêu Chiến nằm trong top từ khóa được quan tâm nhiều nhất trên Weibo. Hình ảnh trên cũng ngay lập tức nhận được 1,6 triệu lượt thích sau 20 phút rồi cán mốc gần 7 triệu lượt thích, hơn 700 nghìn bình luận qua 3 tiếng đồng hồ. Tính đến tối 10.3, bài đăng ngắn gọn này đã vượt qua con số 10 triệu lượt thích. Dưới phần bình luận là những lời cổ vũ và hỏi thăm: “Nhớ anh, mong anh khỏe mạnh và hạnh phúc”, “Muốn cậu sớm trở lại”, “ Thời tiết gần đây đẹp lên và hoa đều nở rồi. Tiêu Chiến dạo này phải sống tốt đó”…

Trên các trang tin, động thái mới nhất của sao phim Trần tình lệnh tại mạng xã hội được đem ra phân tích. Bởi đây là chia sẻ mang tính cá nhân đầu tiên của Tiêu Chiến trong vòng 43 ngày qua, sau sự cố fan tấn công hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter hồi cuối tháng 2 khiến dư luận bức xúc.

Trước đó, Tiêu Chiến cũng cập nhật mạng xã hội nhưng chỉ là nội dung cộng đồng như khuyến khích chống Covid-19, động viên người dân phòng ngừa bệnh viêm phổi Vũ Hán và gần đây nhất là bày tỏ lòng chia buồn trong quốc tang tưởng niệm nạn nhân mất vì virus Corona chủng mới.

Fan háo hức trước tin đồn Tiêu Chiến đi quay chương trình mới ẢNH: WEIBO

Cũng trong tối 10.4, vài hình ảnh nam ca sĩ kiêm diễn viên tập dợt cho một chương trình bí ẩn bị rò rỉ trên mạng xã hội. Một số nguồn tin trong showbiz Hoa ngữ tiết lộ Tiêu Chiến có thể sẽ lộ diện trong một show lên sóng vào ngày 11.4, nhưng không rõ giờ cụ thể và đài nào chiếu. Bài viết này càng khiến fan sôi sục hơn và hy vọng thông tin này trở thành sự thật.