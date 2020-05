Tiêu Chiến lên tiếng xin lỗi vụ fan khẩu chiến

Khuya 6.5, Tiêu Chiến chia sẻ bài phỏng vấn mới nhất trên trang weibo. Trong cuộc trò chuyện kéo dài hơn 10 phút này, anh giải đáp thông tin xoay quanh các scandal gần đây liên quan đến mình. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên nam ca sĩ kiêm diễn viên chính thức lên tiếng về vụ người hâm mộ quá khích tấn công diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Lúc bấy giờ, dù tất cả là hành vi của fan gây ra, nhưng Tiêu Chiến lại chịu “gạch đá” nặng nề. Anh bị mắng là không biết kiểm soát người hâm mộ của mình. Tại cuộc phỏng vấn trên, sao phim Tru tiên thẳng thắn đề cập đến chủ đề “Thần tượng nên “quản lý” tốt fan của mình”, anh nói: “Những tháng gần đây thì cụm từ này cứ luôn vây quanh tôi. Chính tôi thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ về nó. Tôi cũng đã thảo luận kỹ càng với các nhân viên về cụm từ này”.

Tiêu Chiến cho hay bản thân càng được công chúng chú ý thì càng phải có trách nhiệm. Anh hi vọng mình trong tương lai sẽ mang lại nhiều năng lượng và thiện ý tích cực hơn, để xứng đáng với sự quan tâm và yêu thích của mọi người ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Anh thẳng thắn chia sẻ: “Tôi thực sự không đồng ý quan điểm “quản lý”. Vì tôi cho rằng đối với những người ủng hộ và yêu quý tôi, giữa tôi và họ không hề là khái niệm cấp trên và cấp dưới, mà là sự bình đẳng”.

Tiêu Chiến nhấn mạnh: “Đối với tôi, trong tư cách nghệ sĩ, người của công chúng, thì tôi nghĩ bản thân cần làm tốt những công việc của mình, đóng tốt phim của mình, hát tốt ca khúc của mình, nghiêm túc đối đãi với tác phẩm của mình, dùng sức lực làm những việc chân chính, tích cực và chỉ dẫn những người yêu thương mình. Đây mới là việc thật sự phải làm”.

Đồng thời, “Ngụy Vô Tiện” của Trần tình lệnh cũng nhắn nhủ fan: “Tôi mong người hâm mộ đừng làm những việc cực đoan, tổn thương người khác hay chính mình nữa. Tôi hi vọng họ có thể tự bảo vệ, yêu thương bản thân thật tốt và cùng làm những việc giúp ích cho cộng đồng”. Anh còn kể mình “thật sự cảm thấy rất may mắn khi có nhiều fan ủng hộ với tư cách ca sĩ lẫn diễn viên".

Nam thần sinh năm 1991 ngẫm nghĩ kỹ trước khi trả lời mỗi câu hỏi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngoài ra, Tiêu Chiến cũng bày tỏ về loạt lùm xùm vừa qua. Anh thổ lộ: “Thời gian trước xảy ra các tranh cãi liên quan đến tôi, lại vào thời điểm quan trọng nhất khi toàn dân chống dịch. Lúc đó tôi đang cách ly ở nhà. Tôi rất bất an và cũng cảm thấy rất có lỗi. Nếu như những tranh cãi này mang lại ảnh hưởng và phiền phức cho cộng đồng. Tại đây, tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người”.

Xoay quanh scandal bình luận không phù hợp trên mạng xã hội thời 19, 20 tuổi, Tiêu Chiến cũng nhận lỗi: “Tôi xin lỗi vì những ảnh hưởng do các phát ngôn không phù hợp của tôi trước đây, cũng gửi lời xin lỗi đến những người bị tổn thương bởi lời nói của tôi”.

Được biết, thành viên nhóm XNine còn nhận nhiều lời bịa đặt và phỉ báng, không chỉ đối với anh mà còn làm phiền bạn bè xung quanh và cả người nhà. Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại không có tâm trạng uất ức mà chỉ tự dành nhiều thời gian để suy nghĩ và “kiểm điểm bản thân liệu thời trẻ chưa hiểu chuyện, đã phát biểu những lời nói không tốt hay không”.

Hình ảnh Tiêu Chiến cúi gằm mặt và lộ cảm xúc mệt mỏi lúc đi ăn khiến fan xót xa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Bài phỏng vấn của Tiêu Chiến nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Đáng chú ý, trong suốt quá trình trao đổi, anh tỏ ra rất thận trọng và suy nghĩ lâu trước từng thắc mắc. Sina nhận định mỹ nam 29 tuổi dường như vẫn còn chịu tác động lớn vì chuyện fan cuồng đụng chạm đến AO3 và Lofter. Các câu trả lời của anh còn được đem ra bàn luận đúng sai trên các phương tiện truyền thông.

Cũng trong khuya 6.5, hình ảnh tiều tụy của nam nghệ sĩ khi đi dùng bữa cùng bạn bè tại một nhà hàng ở Bắc Kinh được chia sẻ rộng rãi. Tại đây, anh ngồi chăm chú xem điện thoại di động và ít đụng đũa. Qua ảnh chụp, fan vẫn có thể thấy rõ gương mặt hốc hác và sự cảnh giác, né tránh bị nhận ra tại nơi công cộng.