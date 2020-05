Tiêu Chiến, Trương Tân Thành, Vương Nhất Bác 'gây sốt' với những dự án mới

Tiêu Chiến, Trương Tân Thành hay Vương Nhất Bác là những nam diễn viên trẻ được yêu thích nhất hiện giờ, nên bất kỳ thông tin nào liên quan đến bộ ba đều ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây, tin đồn về các dự án truyền hình mới của những mỹ nam này gây chú ý không nhỏ.

Theo đó, Tiêu Chiến cùng Trương Tân Thành nhiều khả năng sẽ hợp tác trong tác phẩm Tiên kiếm kỳ hiệp 4. Còn Vương Nhất Bác có thể sẽ nên duyên với mỹ nhân thế hệ mới Dương Siêu Việt trong phim Ma Tôn.

Ngoài Tiêu Chiến và Trương Tân Thành, Tiên kiếm kỳ hiệp 4 còn đang muốn mời các nữ diễn viên trẻ đang hot hiện nay ẢNH: WEIBO NV

Được biết, Tiên kiếm kỳ hiệp 4 cũng như Ma Tôn đều là dự án khủng, được đầu tư và hấp dẫn người xem ngay trong giai đoạn mới lên ý tưởng. Bởi Tiên kiếm kỳ hiệp 4 đã có sẵn lượng fan đông đảo từ các phần trước đó, còn Ma Tôn thì được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên (hay còn lại là Thương Lan Quyết) của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Dù chưa được xác nhận, nhưng loạt tin tức này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và dấy lên quan điểm trái chiều.

Về phía Tiêu Chiến cùng Trương Tân Thành, người hâm mộ không giấu được sự phấn khích và cho rằng đây là sự kết hợp đáng mong đợi trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều khán giả trung thành của sêri Tiên kiếm kỳ hiệp lo sợ cả hai sẽ không phù hợp với vai diễn. Được biết, những phần phim trước đó đã giúp Hồ Ca, Lưu Diệc Phi , An Dĩ Hiên, Đường Yên, Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Dương Mịch… thành công.

Tin đồn Vương Nhất Bác (trái) và Dương Siêu Việt đóng cặp gây chấn động showbiz Hoa ngữ ẢNH: WEIBO NV

Nếu tin đồn Tiêu Chiến đóng Tiên kiếm kỳ hiệp 4 trở thành sự thật, thì đây là bộ phim đầu tiên mà anh tham gia sau lùm xùm fan tấn công hai diễn đàn lưu trữ fanfic (truyện hư cấu do fan viết) AO3 (Archive of Our Own) và Lofter hồi cuối tháng 2 khiến dư luận bức xúc.

Trong khi đó, tin đồn Vương Nhất Bác góp mặt trong Ma Tôn bị đánh giá là ít có khả năng xảy ra hơn. Bởi theo nhiều nguồn tin thân cận nam ca sĩ kiêm diễn viên, anh đang làm việc với đoàn làm phim Băng vũ hỏa, hợp tác với đàn anh Trần Hiểu. Fan của sao phim Trần tình lệnh cũng không hy vọng anh nhận dự án Ma Tôn vì kịch bản chuyển thể dính nghi vấn quá khác biệt so với bản gốc.