'Tiểu tam' Han So Hee khoe 'vẻ đẹp không góc chết'

Trong 2 tháng qua, khi Thế giới hôn nhân phát sóng, Han So Hee xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Mới đây, cô một lần nữa xuất hiện trên báo chí với loạt ảnh quảng cáo bộ sưu tập xuân hè 2020 cho một nhãn hàng thể thao

Ở loạt ảnh này, nữ diễn viên cho thấy gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn và quyến rũ trong các dạng trang phục thoải mái như áo thun, hoodie, quần legging… đầy sắc màu. Đôi chân thon dài của Han So Hee được khoe tối đa. Ngoài ra, phong cách trang điểm nhẹ nhàng cùng phần má hồng xinh xắn trẻ trung giúp cô giữ được nét nữ tính dù tạo dáng năng động.

Nữ nghệ sĩ liên tục lên tạp chí, đóng quảng cáo... nhờ thành công của Thế giới hôn nhân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Qua bộ ảnh, sao phim Thế giới hôn nhân được khen ngợi là đem đến cảm giác vui tươi khỏe khoắn nhưng không kém phần duyên dáng. Ngoài ra, nhan sắc của cô một lần nữa được cộng đồng mạng tán thưởng hết lời. Một số bình luận còn khẳng định Han So Hee chính là “tiểu tam” đẹp nhất trong lịch sử phim truyền hình xứ kim chi.

Hiện minh tinh họ Han đang là tâm điểm chú ý với vai diễn Yeo Da Kyung trong Thế giới hôn nhân. Diễn xuất của Han So Hee trong các tập gần đây nhận về nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có không ít lời chê bai cô biểu cảm sượng, đơ và thiếu cảm xúc. Đặc biệt, trong các cảnh diễn tay đôi với đàn anh Park Hae Joon (vai Lee Tae Oh) hay tiền bối Kim Hee Ae (vai Ji Sun Woo), người đẹp sinh năm 1994 lộ rõ sự hụt hơi và “đuối sức”.

Diễn xuất của mỹ nhân 26 tuổi đang gây ra nhiều tranh cãi trong các tập cuối bộ phim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Trước Thế giới hôn nhân, Han So Hee được biết đến qua MV Tell me what to do của SHINee và các phim Abyss viên đá bí ẩn, 100 ngày của hoàng tử, Hoa tiền… Gia tài phim ảnh ít ỏi, nhưng cô được biết đến nhờ vẻ đẹp không góc chết và thần thái sang chảnh.

Tại bảng đề cử Baeksang lần thứ 56, Han So Hee được vào top 5 ứng cử viên Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất (mảng truyền hình). Cô sẽ cạnh tranh với các đối thủ "nặng ký" gồm Kim Da Mi (Tầng lớp Itaewon), Jeon Mi Do (Chuyện đời bác sĩ), Jeon Yeo Bin (Bản chất của lãng mạn) và Jung Ji So (Lời nguyền bí ẩn).