'Tình cũ' Phạm Băng Băng tái xuất với 'Bạch Phát Vương Phi'

Bạch Phát Vương Phi được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mạc Ngôn, tác giả từng đoạt giải Nobel văn học năm 2012 với Cao lương đỏ. Phim cũng đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Lý Trị Đình trong tạo hình cổ trang, sau tác phẩm Võ Mỵ Nương truyền kỳ với Phạm Băng Băng

Năm 2014, Lý Trị Đình tạo dấu ấn với khán giả màn ảnh nhỏ bằng vai diễn Trĩ Nô trong bộ phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ do Phạm Băng Băng sản xuất và đóng vai chính. Lần đầu đóng phim truyền hình đã được chọn mặt gửi vàng vai nam chính đồng hành cùng "nữ hoàng scandal" là sự thành công lớn của nam diễn viên sinh tại Hồng Kông. Tuy nhiên sau "bom tấn" cổ trang của Phạm Gia, nam diễn viên họ Lý vẫn chưa có dự án nào thực sự “bùng nổ” cho đến khi đảm nhận vai chính trong Bạch Phát Vương Phi.

Ảnh: Poster phim Lý Trị Đình và Trương Tuyết Nghênh trong phim

Trong phim, Lý Trị Đình đảm nhận vai Vô Ưu, đứa con được yêu nhất của hoàng đế Bắc Lâm, vẻ ngoài bá đạo, kiêu ngạo, ngang ngạnh nhưng thực tế là một người rất chu đáo, thông minh mưu trí. Theo một số người hâm mộ Bạch Phát Vương Phi, vai diễn Vô Ưu sinh ra dành cho Lý Trị Đình.

Bạch Phát Vương Phi sở hữu dàn diễn viên trẻ trung, xinh đẹp và thực lực. Trương Tuyết Nghênh là một trong những nữ diễn viên thế hệ trẻ được đánh giá cao về ngoại hình và khả năng diễn xuất, từng góp mặt trong Mai khôi giang hồ, Mỹ nhân tâm kế, Mỹ nhân vô lệ, Thần điêu đại hiệp, Bong bóng mùa hè, Tên của em họ của anh, Thời thanh xuân đẹp nhất… Ngoài ra, không thể không nhắc đến La Vân Hi, nam thần cổ trang từng gây sốt với vai Nhuận Ngọc trong Hương mật tựa khói sương. Nếu hình tượng bi thương của Nhuận Ngọc đã làm rung cảm bao trái tim người yêu phim thì Dung Tề, nhân vật do La Vân Hi thủ vai trong phim Bạch Phát Vương Phi được đánh giá còn ấn tượng gấp nhiều lần.

Bạch Phát Vương Phi kể về cuộc đời của công chúa xứ Tây Khải là Dung Lạc (Trương Tuyết Nghênh). Vì mục đích kết giao hai nước nên Dung Lạc được gả cho Hoàng tử Bắc Lâm là Vô Ưu (Lý Trị Đình). Nhưng Vô Ưu vốn là người vô pháp vô thiên, không quan tâm đến chính sự hay mỹ nhân và đặc biệt không hài lòng về mối hôn sự này nên đã bỏ mặc Dung Lạc ngay ngày đầu tiên nàng đến. Ở nơi đất khách quê người không chốn dung thân Dung Lạc dùng tên giả Mạn Yêu trở thành chủ quán trà và bí mật tìm kiếm kỳ thư trị thế bị thất lạc của Tần Gia. Đồng thời vì danh dự, Dung Lạc đề ra yêu cầu trong vòng 3 tháng sẽ khiến Vô Ưu đồng ý đón nàng làm Vương phi... Phim sẽ lên sóng HTV7 từ ngày 5.6.