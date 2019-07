Tình trường 'khủng' của 'người yêu tin đồn' Đỗ Mỹ Linh

Thông tin Đỗ Mỹ Linh hẹn hò em trai biên tập viên Ngọc Trinh nhận được sự quan tâm của dư luận. Tin đồn này xuất phát từ loạt hình ảnh tình cảm giữa Hoa hậu Việt Nam 2016 và Bảo Hưng được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong ảnh, cả hai có những cử chỉ thân mật, thậm chí Bảo Hưng còn hôn lên má Đỗ Mỹ Linh trong khi người đẹp sinh năm 1996 không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhiều khán giả cũng bất ngờ trước thông tin này bởi trước đó, Đỗ Mỹ Linh chưa từng tiết lộ chuyện tình cảm trước công chúng. Danh tính của chàng trai này cũng được cư dân mạng nhanh chóng tìm kiếm. Bên cạnh danh xưng “em trai biên tập viên Ngọc Trinh”, Bảo Hưng còn gây chú ý bởi lịch sử “tình trường” khủng khi từng có thời gian hẹn hò với Á hậu Tú Anh, Á hậu Huyền My và nhiều mỹ nhân khác.

Bảo Hưng là em trai của biên tập viên Ngọc Trinh Ảnh: FBNV

Bảo Hưng sinh năm 1997, sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ. Anh từng có thời gian du học tại trường Bellerbys College London (Anh). Bên cạnh đó, em trai Ngọc Trinh còn gây chú ý khi là một thiếu gia sành điệu. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chụp cùng xế hộp đắt tiền và những chiếc đồng hồ có giá trị lên đến hàng tỉ đồng thuộc những thương hiệu xa xỉ trên thế giới như Richard Mille, Patek Philippe... Bên cạnh công việc, Bảo Hưng dành thời gian đi du lịch. Cuộc sống sang trọng của chàng thiếu gia sinh năm 1997 khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Vẻ ngoài điển trai, phong độ cùng sự giàu có khiến Bảo Hưng có không ít “bóng hồng” vây quanh. Anh cũng nổi tiếng đa tình khi cặp kè nhiều mỹ nhân trong showbiz, trong đó có Á hậu Tú Anh. Năm 2016, Bảo Hưng bất ngờ chia sẻ hình ảnh tình tứ cùng Tú Anh trên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật. Hành động này được xem là cách cả hai công khai tình cảm trước công chúng. Trước đó, cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò khi thả thính qua lại trên trang cá nhân.

Hai chị em có sở thích sưu tập những chiếc đồng hồ hàng hiệu, có giá hàng tỉ đồng Ảnh: FBNV

Thậm chí, Á hậu Việt Nam 2012 còn xuất hiện cùng em trai biên tập viên Ngọc Trinh tại đêm nhạc của Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ thêm phần nghi ngờ mối quan hệ này. Chuyện tình cảm giữa Bảo Hưng và người đẹp sinh năm 1993 kéo dài được một năm. Sau đó, cư dân mạng phát hiện ra chàng trai sinh năm 1997 đã xóa hết hình ảnh liên quan đến người yêu trên mạng xã hội. Điều đó khiến dư luận thêm phần hoài nghi chuyện “đường ai nấy đi” dù cả hai chưa từng lên tiếng.

Hồi tháng 10.2017, thời điểm cộng đồng mạng nghi vấn Bảo Hưng chia tay Tú Anh, người ta lại thấy thiếu gia sinh năm 1997 xuất hiện tại Miss Grand International 2017 để cổ vũ cho Á hậu Huyền My. Nhiều người cho rằng việc anh cặp kè với người đẹp sinh năm 1995 là nguyên nhân khiến mối quan hệ của Á hậu Tú Anh tan vỡ. Thông tin Huyền My cặp kè cùng Bảo Hưng được khán giả thêm phần chắc chắn khi cô để lộ chút manh mối trên trang cá nhân. Qua một bức ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện được đăng tải trên trang Instagram, Huyền My đã bất ngờ để lộ danh tính người bạn trai bí mật của mình. Dù đã cẩn thận xóa tên, nhưng nhìn vào ảnh đại diện của đối phương, không khó để người hâm mộ nhận ra chàng trai trong đoạn tin nhắn đó là tình cũ của Tú Anh. Tuy nhiên, cả hai cũng nhanh chóng tan vỡ. Thông tin Huyền My cặp kè cùng Bảo Hưng được khán giả thêm phần chắc chắn khi cô để lộ chút manh mối trên trang cá nhân. Qua một bức ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện được đăng tải trên trang Instagram, Huyền My đã bất ngờ để lộ danh tính người bạn trai bí mật của mình. Dù đã cẩn thận xóa tên, nhưng nhìn vào ảnh đại diện của đối phương, không khó để người hâm mộ nhận ra chàng trai trong đoạn tin nhắn đó là tình cũ của Tú Anh. Tuy nhiên, cả hai cũng nhanh chóng tan vỡ.

Không chỉ Tú Anh, Huyền My, Bảo Hưng còn vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Diễm My 9X. Thời gian chia tay Á hậu Việt Nam 2014, trên trang cá nhân của mình, Bảo Hưng thường chia sẻ những khoảnh khắc ẩn ý như mặc áo đôi, chụp đôi giày của một cô gái... Ngay sau đó, cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra cô gái xuất hiện trong những bức ảnh của thiếu gia sinh năm 1997 là Diễm My 9X. Cả hai theo dõi nhau trên mạng xã hội và tương tác qua lại. Trong các hình ảnh em trai Ngọc Trinh đăng tải, cư dân mạng nhận ra có nhiều nét tương đồng với diễn viên Gái già lắm chiêu về trang phục lẫn thời gian chia sẻ.

Thời điểm hiện tại, nhiều khán giả bất ngờ khi Đỗ Mỹ Linh là bóng hồng tiếp theo có mặt trong danh sách người tình tin đồn của Bảo Hưng. Nếu như thiếu gia sinh năm 1997 khóa trang cá nhân thì Hoa hậu Việt Nam 2016 chọn cách im lặng trước ồn ào này.