Tlinh rap về tinh thần tự chủ của 'Gái độc thân'

Tlinh là rapper nữ duy nhất “trụ hạng” đến vòng chung kết Rap Việt. Sau cuộc thi đình đám này, Tlinh từng xuất hiện trong một số sản phẩm của các tổ chức, ca sĩ như: MV Lời cảm ơn, cùng ca sĩ Mỹ Anh, thể hiện sự tri ân chân thành và đầy cảm xúc gửi đến đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 (MV thuộc album Diệu kỳ Việt Nam); MV Yêu thầm của Hoàng Yến Chibi… Và nay, 1.7, cô ra mắt sản phẩm solo đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình - MV Gái độc thân.

Tạo ấn tượng mạnh từ cuộc thi Rap Việt, 2020 được xem là năm bước ngoặt của Rapper Tlinh khi cô chính thức bước vào con đường âm nhạc Ảnh: NSCC

Bản audio Gái độc thân từng được Tlinh biểu diễn trong nhiều sự kiện trước đây và thu hút hàng triệu lượt nghe trên YouTube. Tuy nhiên, bài hát vẫn được cô lựa chọn để sản xuất MV solo đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Lý do vừa đơn giản, vừa đặc biệt: đây là một ca khúc Tlinh “cảm” nhất và vì nó chứa đựng tinh thần tự tin, tự chủ tích cực của người phụ nữ hiện đại; rất tiêu biểu với giá trị sống mà “nữ chiến binh” của đội huấn luyện viên Suboi đang theo đuổi.

Không như tên gọi, Gái độc thân không phải là một ca khúc diễn bày tâm trạng buồn của một cô nàng độc thân mà gián tiếp vẽ nên hình ảnh chị em xinh đẹp, tự tin, vui tươi tận hưởng và làm chủ cuộc sống. Bài hát đậm cảm hứng và lời nhắn nhủ dành cho tất cả phái nữ, để các chị em luôn tự tin vào bản thân và cá tính riêng của mình.

Gái độc thân được phối nhạc bởi Phạm Phú Nguyên (2pillz), một nhà sản xuất âm nhạc trẻ đầy triển vọng trong cộng đồng hip hop Việt Nam. Biết đến âm nhạc từ rất sớm và bắt đầu làm những bản beat đầu tiên lúc 17 tuổi, anh đã hợp tác với rất nhiều rapper nổi tiếng như MCK, WXRDIE, Lil Wuyn, SMO, prettyXIX, Thành Draw, Suboi, Rapital.. Anh cũng chính là người đồng hành cùng Tlinh trong suốt chặng đường Rap Việt và là tác giả của nhiều ca khúc đình đám làm nên thương hiệu của nữ rapper: Chú chó trên ô tô, Tèn Tèn girls!, Strip em down.

Đảm nhiệm bài trình diễn trong MV Gái độc thân là đội nhảy Last Fire và Fire Junior Ảnh: NSCC

Đảm nhiệm bài trình diễn là đội nhảy Last Fire và Fire Junior nổi tiếng với nhiều giải thưởng: Top 10 cuộc thi nhảy Rise as One Competion, Á quân Hotstep 2016, Á quân Hanoi Jam 2011 dưới sự dẫn dắt của biên đạo Anh Mỹ. Và "tổng chỉ huy" cho hành trình tạo nên hình ảnh của Gái độc thân là đạo diễn Andew, tác giả của nhiều sản phẩm thời trang và ca nhạc nổi tiếng, từng hợp tác cùng Châu Bùi, Helly Tống, Mỹ Anh, Wren Evans…