Tòa án tuyên Meghan Markle là tác giả duy nhất bức thư gửi cha cô

Meghan Markle vừa giành chiến thắng pháp lý kéo dài hai năm rưỡi trước Associated Newspaper - nhà xuất bản của báo The Mail on Sunday và Mail Online - về việc đăng bức thư viết tay cô gửi cho cha, ông Thomas Markle (77 tuổi).

Sau phiên điều trần, Tòa án tối cao London vào ngày 5.5 đã ra phán quyết rằng Meghan Markle (40 tuổi), sở hữu bản quyền duy nhất đối với bức thư dài 5 trang cô gửi cho cha mình, chỉ ba tháng sau đám cưới của cô với Hoàng tử Harry .

Các luật sư của Associated Newspaper Limited (ANL) trước đây từng tuyên bố rằng cựu giám đốc truyền thông của Cung điện Kensington, Jason Knauf sở hữu một phần bản quyền vì ông đã xem bản thảo đầu của bức thư và đóng một vai trò trong việc soạn thảo bức thư.

Tuy nhiên, khẳng định đó bị bãi bỏ vào hôm 5.5, sau khi có thông tin cho rằng Knauf “dứt khoát” phủ nhận việc viết chung bức thư. “Ông Knauf không soạn thảo và chưa bao giờ tuyên bố đã soạn thảo, bất kỳ phần nào của bức thư”, luật sư của Meghan Markle tuyên bố trong báo cáo do tòa án chính thức công bố. Luật sư cũng nói thêm rằng Nữ công tước xứ Sussex viết lá thư trên iPhone của cô ấy “vào khoảng tuần đầu tiên của tháng 8.2018”.

Vợ chồng Hoàng tử Harry ẢNH: PEOPLE

Meghan Markle chia sẻ bản thảo bức thư với chồng - Hoàng tử Harry và Jason Knauf “để được hỗ trợ, vì đây là một quá trình đau đớn của cô ấy, đồng thời ông Knauf chịu trách nhiệm hỗ trợ các thành viên cao cấp của hoàng gia khi có bất kỳ vấn đề nào phải đối mặt với công chúng”.

Meghan Markle lần đầu tiên kiện ANL vào tháng 9.2019 vì cho đăng trích dẫn bức thư “riêng tư và bí mật” gửi cha cô trong năm bài báo được xuất bản cả trên báo in lẫn báo điện tử vào tháng 2.2019.

Tháng 2.2021, Meghan Markle giành được chiến thắng pháp lý lớn khi Thẩm phán Tòa án Tối cao London Mark Warby ra phán quyết rằng Meghan “hợp lý khi muốn nội dung của bức thư được giữ kín”, và “các bài báo này can thiệp vào mong muốn hợp lý đó”.

Vào tháng 3.2021, Mark Warby thông báo cho Meghan Markle mức án phí tạm tính là 625.000 USD sau khi cô thắng vụ kiện vi phạm quyền riêng tư đối với ANL. Meghan Markle yêu cầu ANL trả 90% trong tổng số 1,88 triệu USD án phí ước tính của nguyên đơn Meghan Markle cho vụ kiện bao gồm vi phạm quyền riêng tư và bản quyền bức thư gửi cha cô. Ngày 5.5, Thẩm phán Warby yêu cầu ANL thanh toán tiếp 10% án phí còn lại cho Meghan Markle do thua kiện.

Luật sư Andrew Caldecott của ANL không phản đối phán quyết. Trong một văn bản đệ trình, ông nói thêm rằng đó là “một vấn đề đáng tiếc” cho nhà xuất bản tờ báo, vì Knauf trước đó đã không làm rõ vai trò của mình trong việc soạn thảo bức thư.

Mối quan hệ của vợ chồng Hoàng tử Harry với báo chí lá cải của Anh sụp đổ nghiêm trọng sau khi họ kết hôn. Tác động từ giới truyền thông là một trong những yếu tố chính khiến Hoàng tử Harry và vợ - Meghan Markle quyết định rút khỏi nhiệm vụ hoàng gia vào tháng 3 năm ngoái, chuyển đến Mỹ sinh sống cùng con trai Archie.