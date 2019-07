Toàn bộ nội dung của ‘Spider-Man: Far From Home’ bị rò rỉ

Gần đây, trang này còn rò rỉ loạt các “bom tấn” đình đám trên thế giới như Article 15 và Annabelle Comes Home. Trước đó, các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như: Kabir Singh, Bharat, India's Most Wanted, Captain Marvel, Thugs of Hindostan…, cũng không thoát khỏi tầm ngắm.