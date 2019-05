Top 5 phim tội phạm Hàn Quốc khiến khán giả nghẹt thở đến phút cuối cùng

Trước khi đến với bộ phim tội phạm đầy kịch tính Trùm, Cớm và Ác quỷ trong mùa hè năm nay, cùng điểm lại top 5 bộ phim tội phạm đặc sắc từ đất nước Hàn Quốc.

1. Memories Of Murder (2003) – Hồi ức kẻ sát nhân

Không khó hiểu vì sao Memories Of Murder của đạo diễn Bong Joon-ho (vừa giành giải Cành Cọ Vàng LHP Cannes 2019 với phim Ký sinh trùng) được chọn làm đề cử số một trong các phim Hàn về dòng phim tội phạm. Những thước phim gây ám ảnh tại tỉnh Gyunggi đã khiến cho người xem không khỏi bàng hoàng khi lần theo dấu vết của tên tôi phạm giết người hàng loạt cùng hai thám tử Park Doo-man và Seo Tae-yoon. Thế rồi khi vụ án đi vào ngõ cụt, ta nhận thấy rõ chính vụ án đã để lại cho Doo-man và Tae-yoon những câu hỏi và sự giằng xé trong tâm hồn.

Memories Of Murder không chỉ là bộ phim tôi phạm truy tìm tên sát nhân, bộ phim còn rất khéo léo lồng ghép quá trình tìm về với bản ngã của mình của các nhân vật. Bên cạnh kịch bản vô cùng ấn tượng, bộ phim còn tập hợp những cảnh quay xuất sắc kết hợp tài tình cùng âm nhạc.

Bộ phim khép lại khi vẫn chưa thể xác định được đích danh kẻ sát nhân là ai. Theo như chia sẻ của đạo diễn, bộ phim như một hồi ức sống dành cho tên sát nhân vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Khi hắn xem được bộ phim này, hắn sẽ suy nghĩ lại những tội lỗi mà mình đã từng gây ra cho các nạn nhân của hắn.

2. Cold Eyes (2013) - Truy lùng siêu trộm

Bộ phim là cuộc trượt đuổi kịch tính giữa Ủy ban Chống tội phạm đặc biệt của Hàn Quốc và băng nhóm của James với hàng loạt những vụ cướp tinh vi và xảo quyệt. Đây bộ phim đánh dấu cột mốc đầu tiên được làm kẻ xấu của nam tài tử Jung Woo-sung.

Không quá cầu kỳ về nội dung, bộ phim tội phạm hành động Cold Eyes ghi điểm bằng những hình ảnh đẹp mắt và có chất lượng làm nên những màn truy kích và đối đầu hoàn hảo. Tuy nhiên dần về cuối, biên kịch có phần đuối dần trong kịch bản, nhưng bộ phim vẫn rất xuất sắc mang đến cho người xem những thước phim gây cấn của siêu trộm máu lạnh với ánh mắt vô hồn mỗi khi hắn ra tay kết liễu sinh mạng của người khác.

3. The Outlaws (2017) – Ngoài vòng phát luật

The Outlaws khắc họa chân thật bức tranh thế giới ngầm tại quận Guro, Seoul dựa trên “Chiến dịch càn quét các băng đảng Hoa-Hàn” của cảnh sát Geumcheon năm 2004. The Outlaws có thể xem là một hiện tượng trong năm 2017 khi nó đã lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ được kì vọng nhiều hơn là The Fortress để dẫn đầu phòng vé nhiều tuần liền. Ngoài ra, bộ phim đã chính thức vượt qua Tazza: The High Rollers (2006) để trở thành phim Hàn bị giới hạn độ tuổi (18+) ăn khách thứ ba lịch sử vào thời điểm lúc bấy giờ.

Sở hữu nội dung đơn giản nhưng được đầu tư chỉn chu từ lời đến từng góc máy và trang phục đẹp mắt diễn tả rõ khung cảnh xã hội lúc này. Đặc biệt là vai diễn của Ma Dong-seok với các câu thoại gây cười đặc tả được tính cách đặc trưng nhân vật. Ma Dong-seok chứng minh rằng đây là vai diễn không dành cho ai khác ngoài anh.

4. Forgotten (2017) – Đêm ký ức

Forgotten sở hữu cho mình một kịch bản hết sức hồi hộp và gây cấn. Dẫn dắt người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cánh cửa sự thật dần hé lộ mà không hề tạo ra một sự ngắt gãy nào trong mạch phim. Không chỉ mang đến những khoảnh khắc chết lặng về tội ác mà bộ phim vẫn đủ sức lấy nước mắt của người xem – một thế mạnh của các biên kịch Hàn Quốc.

Với sự góp mặt của hai nam diễn viên Kang Ha Neul và Kim Moo-yul, bộ phim thật sự đã mang đến cho người xem những thước phim xuất sắc khi lồng ghép nhiều giá trị nhân văn. Thông qua bộ phim, Kim Moo-yul đã thực sự thể hiện tốt vai diễn của mình khi biến đổi tâm lý nhân vật từ một người anh mẫu mực cho đến một tên giang hồ mang trong lòng sự thù hận nhưng đâu đó vẫn là một cậu bé với khát khao tìm được sự thật.

5. The Gangster, The Cop, The Devil (2019) – Trùm, Cớm và Ác quỷ

Với sự tham gia từ dàn diễn viên có tên tuổi trong dòng phim tội phạm: Ma Dong-seok, Kim Moo-yul và Kim Sung-kyu. Bộ phim kể về cuộc rượt đuổi truy tìm tên sát nhân giết người hàng loạt luôn hoàn hảo trong việc không để lại bất cứ bằng chứng nào. Thế nhưng, hắn đã để lại một sai sót trong sự hoàn hảo của mình khi lựa chọn ông trùm xã hội đen Jang Dong-su (Ma Dong-seok) làm mục tiêu tiếp theo của mình. Dù luôn là cái gai trong mắt cảnh sát Jung Tae-seok (Kim Moo-yul), để truy tìm ra tung tích tên ác quỷ, ông trùm bắt tay cùng gã cớm, nhưng mỗi bên vẫn ngấm ngầm chơi theo luật lệ của mình.

Đây thực sự là một tác phẩm điện ảnh chất lượng, mang đậm dấu ấn tội phạm hình sự mà vẫn giữ được chất hành động đặc trưng của Ma Dong-seok. Bộ phim hứa hẹn mang đến những phút giây rượt đuổi căng thẳng cho các tín đồ điện ảnh vào mùa hè năm nay. Phim này sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp VN từ ngày 31.5.