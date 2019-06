'Toy Story 4': Quá khứ bị ruồng bỏ và khát vọng hạnh phúc của món đồ chơi

Series hoạt hình đình đám Toy Story vừa tái xuất sau gần một thập niên kể từ khi ra mắt phần 3 vào năm 2010. Trở lại lần này, bộ phim tiếp tục theo chân các món đồ chơi kinh điển trong chuyến hành trình khám phá thế giới loài người đầy màu sắc nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Chia sẻ với Hollywood Life, Chủ tịch Pixar, ông Jim Morris cho biết nội dung phim lần này được sáng tạo độc lập so với các phần trước đó. Theo đó, tác phẩm đi vào phát triển mối quan hệ lãng mạn giữa chàng cao bồi Woody và cô búp bê ngọt ngào Bo Peep. Song, phần thứ 4 cũng trở nên vô cùng kịch tính khi tất cả món đồ chơi bị cuốn theo hành trình giải cứu Forky, món đồ chơi mới của Bonnie trong suốt chuyến du lịch của gia đình cô bé.

Cả gia đình đồ chơi phút chốc trở nên hỗn loạn khi cô bé chính thức đến tuổi cắp sách đến trường. Trước sự kiện trọng đại này, chàng cao bồi Woody đã liều mình trốn vào chiếc cặp để cùng Bonnie đến trường mẫu giáo. Để giúp chủ nhân thoát khỏi cảnh cô đơn tại nơi xa lạ, anh chàng đã giúp cô bé tạo ra Forky, một chiếc nĩa đồ chơi tái chế từ rác thải. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Forky chẳng bao giờ chấp nhận mình là một vật có ích và luôn tìm cách quay trở lại thùng rác để về với bản chất của mình. Nhằm duy trì sự vui vẻ của cô bé, Woody buộc phải theo sát chiếc nĩa nghịch ngợm. Sự kiện đi đến cao trào khi Forky lén lút nhảy khỏi xe và trốn thoát trên đường đi du lịch.

Ảnh: Pixar Duke Caboom (siêu sao Keanu Reeves lồng tiếng) khiến khán giả không khỏi bật cười bởi độ khôi hài không tưởng

Trước tình huống này, Woody quyết định bám theo chiếc nĩa cứng đầu bất chấp sự ngăn cản của đồng đội. Trên hành trình tìm kiếm món đồ chơi đi lạc, chàng cao bồi tình cờ gặp lại Bo Peep, người anh say mê nhưng buộc phải rời xa từ nhiều năm trước. Địa điểm này trùng hợp với đích đến của gia đình nhà Bonnie. Từ đây, cặp đôi rơi vào cuộc săn lùng của búp bê Gabby Gabby, kẻ thèm khát chiếc hộp âm thanh của Woody nhằm cứu vãn mối quan hệ của cô với chủ nhân do lỗi kỹ thuật. Suốt hành trình rượt đuổi gây cấn, nhân vật phản diện Gabby Gabby gây ấn tượng với đội quân búp bê kinh dị cùng khả năng thao túng tâm lý đối phương hòng giúp cô đạt được mục đích.

Suốt hành trình, bộ đôi tri kỷ gặp gỡ rất nhiều nhân vật đặc biệt khiến người xem phải suy ngẫm. Đáng chú ý, Duke Caboom, món đồ chơi đóng thế cùng bộ đôi thú bông Ducky và Bunny để lại nhiều dấu ấn. Trong khi Duke Caboom cố chôn giấu một quá khứ buồn bã và bị ruồng bỏ bởi chủ nhân, thì cặp thú bông lại vô cùng vô tư và hầu như chẳng hiểu gì về khái niệm “gia đình” khi bị treo chặt trong một gian hàng trò chơi ở hội chợ. Những xuất thân đặc biệt của các món đồ chơi đã tạo nên chiều sâu cho câu chuyện của phần 4. Đan xen với các tình tiết khác, quá khứ ngọt ngào của Woody với cậu chủ Andy, sự cô đơn và tủi hổ của những người bạn trong nhà kho, cảm giác ấm áp của Bo Peep bên chủ cũ… đã làm nên những phút lắng của bộ phim. Bất kỳ món đồ chơi nào cũng có quá khứ và chúng luôn cần sự quan tâm từ người chủ… là thông điệp được kết nối và gieo rắc khắp các phân đoạn trong tác phẩm. Thậm chí, chính nhân vật phản diện Gabby Gabby cũng được ưu ái lồng ghép câu chuyện đau buồn của cô cùng khát vọng trở thành một món đồ chơi yêu thích.

Ảnh: Pixar Búp bê Gabby Gabby (áo vàng) là nhân vật phản diện trong phần 4

Bên cạnh đó, Toy Story 4 lần nữa khiến người xem không khỏi xúc động với bài học kinh điển về tình bạn. Sau màn giải cứu Forky thất bại, cả đội quyết định từ bỏ nhưng chính Woody lại là người quả quyết quay lại cuộc chiến. Điều đáng khen ở bộ phim là chuỗi tình huống được xoay chuyển một cách đột ngột và dứt khoát khiến khán giả không ngờ tới.

Ngoài sự kết hợp đầy hài hước của gia đình đồ chơi nhà Bonnie, phần 4 còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc sống của Woody. Lần nữa, biên kịch đẩy nam chính vào tình thế khó xử khi buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình. Giây phút chuyến xe sắp rời khỏi khu hội chợ, lần lượt những người bạn thân đã mạnh mẽ bước đến khuyên anh nên ở lại cũng như chúc phúc cho cặp đôi tạo nên điểm sáng cuối phim. Quá trình đấu tranh tư tưởng giữa sứ mệnh và hạnh phúc cá nhân đã được đẩy lên đỉnh điểm.

Ảnh: Pixar Chàng cao bồi Woody luôn sát cánh cùng cô bạn gái Bo Peep trong suốt các cuộc chiến

Kết phim đã mở ra một lựa chọn mới mẻ và bứt phá so với các phần trước của series Toy Story. Bộ phim do Josh Cooley làm đạo diễn với sự chấp bút của loạt biên kịch tài danh như: Rashida Jones, Andrew Stanton, Will McCormack, Stephany Folsom. Trong phim, ngôi sao đình đám Keanu Reeves đóng vai Duke Caboom, Tony Hale đảm nhận lồng tiếng cho Forky. Diễn viên hài Keegan-Michael Key và đạo diễn phim Us Jordan Peele cũng sẽ lần lượt góp giọng cho bộ đôi Ducky và Bunny. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ Christina Hendricks cũng lồng tiếng cho búp bê phản diện Gabby Gabby. Bộ phim hiện được giới phê bình đánh giá rất cao. Trên trang bình phim Rotten Tomatoes, bộ phim đạt 97% tỉ lệ yêu thích và thang điểm 8,7/10 trên trang IMDb.

Toy Story 4 được phát hành tại các rạp vào ngày 21.6.