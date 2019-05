Trailer ‘Spider-Man: Far From Home’ hé lộ loạt chi tiết quan trọng sau sự kiện ‘Endgame’

Ngày 6.5, Marvel Studios đã chính thức tung đoạn giới thiệu thứ hai của siêu phẩm Spider-Man: Far From Home. Trailer nhanh chóng thu về hơn 3,1 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải bởi nội dung video hé lộ những thước phim đầu tiên của vũ trụ điện ảnh Marvel sau các sự kiện đáng nhớ trong Avengers: Endgame.

Người Nhện tưởng nhớ sự hi sinh của Iron Man

Trailer vừa phát hành mở đầu bằng không không khí u buồn và tâm trạng nặng nề, đau khổ của Peter Parker (Tom Holland thủ vai) trước sự hi sinh đầy bi tráng của Iron Man (Robert Downey Jr. thủ vai) trong Avengers: Endgame. Qua các sự kiện trong Avengers 3 và 4, có thể thấy tình cảm của Tony Stark và Peter Parker gắn bó chẳng khác gì tình cha con. Chính vì vậy, sự ra đi của Người Sắt trở thành một cú sốc tâm lý đối với “nhện nhí” Peter Parker.

Những giây đầu của trailer, Người Sắt đã trở thành một huyền thoại thực sự sau cú búng tay của mình. Tony Stark ra đi nhưng những hình ảnh của anh trong bộ giáp bất hủ vẫn hiện diện khắp các con phố. “Bất kỳ nơi nào tôi đi qua, tôi đều thấy khuôn mặt của chú ấy”, Peter Parker ngậm ngùi. Trong phần phim mới nhất về siêu anh hùng Spider-Man, khán giả vẫn sẽ nhận thấy thấp thoáng bóng dáng của Iron Man. Rõ ràng, di sản mà siêu anh hùng này để lại cho thế giới chẳng thể bị mọi người lãng quên.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER Những thước phim ngắn ngủi về cái chết của Người Sắt khiến khán giả không khỏi ngậm ngùi

Có một sự thật hiển nhiên là kể cả khi biệt đội Avengers đã đánh bại được bạo chúa Thanos và ác nhân khác, thế giới vẫn tiếp tục bị đe dọa bởi các thế lực bóng tối mới. Vì đại cục, Nick Fury (Samuel Jackson thủ vai) đã nhanh chóng lôi Người Nhện ra khỏi tâm trạng ủ dột, vực dậy tinh thần của người hùng trẻ để cậu cáng đáng trọng trách mới trên vai sau khi Iron Man đã ra đi, các siêu anh hùng còn lại thì bận rộn với những dự định khác.

Đa vũ trụ tồn tại trong MCU

Theo Nick Fury, sau khi Bruce Banner/Hulk và Tony Stark/Người Sắt xóa bỏ những gì mà Thanos đã làm bằng những cái búng tay của họ trong Avenger Endgame, việc này đã “xé một lỗ hổng trong vũ trụ” và khiến cho Quentin Beck xuất hiện trong phần phim mới. Và việc các vũ trụ song song tồn tại chính là do "tác dụng phụ" của “vụ trộm cắp thời gian” trong Endgame.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER Nick Fury khẳng định có sự tồn tại của đa vũ trụ

Việc đưa thuyết đa vũ trụ vào MCU giúp các nhà làm phim có thể tìm ra nhiều cách để lý giải về sức mạnh phi thường của những nhân vật thay vì chỉ bám vào lý do họ đã “tiếp xúc với một viên đá vô cực”. Điều này sẽ mở ra một giai đoạn mới tạm gọi là giai đoạn 4 trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Quentin Beck/Mysterio đến từ không chiều gian khác Cả hai đoạn trailer của Spider-Man: Far From Home đều hướng khán giả đến suy nghĩ rằng Mysterio là một siêu anh hùng mới. Thậm chí, nhân vật này được kỳ vọng là người có thể lấp đầy khoảng trống vắng trong lòng Peter Parker sau cái chết của Iron Man. Đặc biệt, đoạn trailer mới nhất đã tiết lộ thêm một tình tiết mới là Mysterio đến từ một nơi khác, cùng một chiều không gian với nhóm Elementals (bộ tứ gồm những thực thể tự nhiên mang hình dáng con người).

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER Mysterio (Jake Gyllenhaal thủ vai), một nhân vật không hề đơn giản đồng thời là nhân tố quan trọng trong phần phim mới

Trong bản truyện tranh, Mysterio là một trong những kẻ thù truyền kiếp của Người Nhện. Người này thậm chí còn không phải là một anh hùng và chẳng có năng lực gì. Hắn chỉ là một cựu chuyên gia hiệu ứng đặc biệt của Hollywood, người đã chuyển sang một cuộc đời tội phạm và sử dụng bộ kỹ năng chuyên nghiệp của mình để giả mạo sức mạnh của bản thân nhằm qua mắt mọi người. Thế nhưng, những bí ẩn về nhân vật này vẫn sẽ chẳng thể nào được giải đến cho đến khi phim ra rạp.

Phụ đề của Far From Home mang hàm ý sâu xa hơn?

Tiêu đề của bộ phim, Spider-Man: Far From Home, được hiểu theo cách đơn giản nhất là đề cập đến chuyến du lịch châu Âu của Người Nhện và nhóm bạn cùng lớp trước khi cậu phải đối đầu với những ác nhân mới ở xứ người. Thế nhưng, theo The Wrap, ý nghĩa của dòng chữ này còn sâu xa hơn thế. Far From Home cũng có thể là một cách đề cập đến tình thế của Mysterio, một kẻ vốn không hề thuộc vũ trụ này. Trong phần phim sắp ra mắt, gã khả nghi trên được sự đoán sẽ có một vai trò không hề nhỏ bên cạnh Peter Parker.

ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER Người Nhện liệu có đủ sức thay thế vai trò của Người Sắt?

Spider-Man sẽ là Iron Man mới?

Ở cuối trailer, Peter Parker nhận ra thế giới cần có một Iron Man mới. Đây được xem là chi tiết “bù đắp” cho sự mất mát của MCU từ cái chết của Người Sắt. Việc Người Nhện sẽ gánh trách nhiệm mà Tony Stark, một diễn biến được xem là khá hợp lý khi cả hai người hùng có mối quan hệ khăng khít. Peter Parker không chỉ là một cậu học trò đặc biệt của Người sắt mà còn được Tony xem như con trai ruột của mình.

Không dừng lại ở đó, Marvel đã làm khán giả ngạc nhiên khi để Người Nhện đeo chiếc kính râm siêu phàm đặc trưng của Người Sắt. Hiện vẫn chưa thể đoán được tại sao Peter Parker lại có được chiếc kính và mục đích sử dụng của cậu là gì. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng đây là một trong những khoảnh khắc đẹp của trailer.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER Chiếc kính huyền thoại của Iron Man được Peter Parker sử dụng

Giả thuyết trên càng thuyết phục hơn khi Spider-Man: Far From Home có sự góp mặt quan trọng của Happy Hogan (Jon Favreau thủ vai), giám đốc an ninh của Stark Industries đồng thời là tài xế kiêm vệ sĩ của Iron Man và đảm nhiệm luôn việc trông nom Spider-Man. Nhiều khả năng trong phần phim mới, nhân vật này sẽ giới thiệu cho Người Nhện tất cả những thứ mà Tony Stark đang phát triển để cậu có thể biến chúng thành những vũ khí có ích.