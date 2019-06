'Train To Busan 2' - Toàn bộ Hàn Quốc chìm trong đại dịch zombie

Bando sẽ là câu chuyện diễn ra sau sự kiện trong Train to Busan (tựa Việt: Chuyến tàu sinh tử) bốn năm, toàn bộ bán đảo Triều Tiên đã trở thành một vùng đất hoang không thể ở được. Thế nhưng, vẫn còn nhiều người sống sót và kẹt lại giữa rừng xác sống bao quanh, họ chờ đợi được giải cứu trong vô vọng.

Kèm theo một phần của câu chuyện là dàn diễn viên đình đám vừa được nhà sản xuất tiết lộ. Nhân vật chính của phần này là Jung Suk do nam diễn viên Kang Dong Won đảm nhận, anh sẽ dẫn đầu cho cuộc chiến khốc liệt chống lại zombie. Đi chung với Jung Sunk là Min Jung do nữ diễn viên Lee Jung Hyun thể hiện, cô cũng là một trong những người sống sót có ý chí mạnh mẽ trên bán đảo này. Trong cô luôn tràn ngập hi vọng với khả năng lãnh đạo tài giỏi.