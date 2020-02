Trần Đồng Lan tiết lộ chuyện tình đẹp hơn phim

Trở lại với vai diễn Lara Jean từng “làm mưa làm gió” trên Netflix mùa hè 2018, Lana Condor (tên tiếng Việt: Trần Đồng Lan) khiến khán giả “đứng ngồi không yên” với phần 2 To All the Boys: P.S. I Still Love You. Trên phim, nhân vật Lara Jean bị mắc kẹt giữa mối tình tay ba cùng bạn trai hiện tại Peter Kavinsky (Noah Centineo thủ vai) và “người tình” thời thơ ấu John Ambrose McClaren (Jordan Fisher thủ vai). Tuy nhiên, ngoài đời thực, Lana Condor không bị đẩy vào tình huống khó xử và kịch tính đến vậy. Nhân dịp phần phim mới phát sóng, ngôi sao sinh năm 1997 lần nữa tiết lộ về bạn trai 4 năm cũng như chuyện tình đẹp hơn phim của họ.

Nhân vật Lara Jean do Trần Đồng Lan thủ vai tiếp tục "dậy sóng" trong phần 2 mang tên To All the Boys: P.S. I Still Love You vừa được ra mắt hôm 12.2 (giờ Mỹ) Ảnh: Netflix

Theo chia sẻ của nữ diễn viên Mỹ quê Cần Thơ, cô và bạn trai Anthony De La Torre quen nhau từ năm 2015, thời điểm mà Trần Đồng Lan còn là cái tên xa lạ với hầu hết khán giả Mỹ. Bạn trai của cô sinh năm 1993, lớn hơn sao nữ này 4 tuổi và hiện là một nhạc sĩ, diễn viên trẻ. Cặp đôi gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc của Emmy - một trong những sự kiện đầu tiên ở Hollywood mà Lana Condor có dịp tham gia. Chia sẻ với tạp chí Cosmopolitan, nữ diễn viên 23 tuổi cho biết chính Anthony De La Torre đã mạnh dạn tiếp cận mình và ngỏ lời kết bạn. Suốt quá trình trò chuyện, cô quên lấy số điện thoại của đồng nghiệp mới quen. Cuối buổi, nữ diễn viên quyết định chạy vào phía trong để xin thông tin liên lạc của bạn trai. Cả hai trao đổi một loạt các trò chơi đố chữ liên quan đến mèo rồi dần tương tác nhiều hơn trước khi nảy sinh tình cảm và hẹn hò không lâu sau đó.

Anthony De La Torre là một nhạc sĩ, diễn viên trẻ tại Mỹ. Anh được khán giả biết đến nhiều nhất với vai Jack Sparrow thời trẻ trong Cướp biển vùng Caribbean: Salazar báo thù và vai Jan Axel Blomberg trong Lords of Chaos Ảnh: Instagram NV

Trần Đồng Lan tiết lộ chuyện tình của họ được lưu giữ bằng những bức thư tay mà bạn trai thuờng xuyên gửi cho cô. “Thật ra anh ấy thường xuyên viết cho tôi những bức thư tình. Anh ấy làm điều đó kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò và tôi vẫn luôn gìn giữ chúng. Cả hai vẫn luôn cố gắng duy trì tình cảm sâu đậm ấy”, nữ nghệ sĩ trẻ tiết lộ với Us Weekly. “Điểm giống duy nhất giữa “người tình màn ảnh” và bạn trai đời thực là Anthony vẫn hay nhìn tôi đắm đuối như cách nhân vật Peter nhìn Lara vậy. Anthony luôn quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của tôi”, ngôi sao gốc Việt chia sẻ với StyleCaster. Cô cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được bạn trai quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất: “Anh ấy dán tin nhắn yêu thương lên gương phòng tắm vào những ngày tôi phải dậy sớm đi quay phim. Sau giờ làm, anh mua món tôi yêu thích, bày biện cẩn thận trên bàn ăn và kèm với đó là những mẩu giấy đầy tình cảm”.

Hồi tháng 10.2019, Anthony De La Torre từng phát hành ca khúc Know me viết về Trần Đồng Lan và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ nhiều người hâm mộ Ảnh: Instagram NV

Lana Condor cho biết khi nổi tiếng nhờ To All The Boys I Loved Before, người hâm mộ phát cuồng chuyện tình của nhân vật Peter và Lara đến mức họ liên tục ghép đôi cô với bạn diễn Noah Centineo. Thậm chí, nhiều dân mạng còn tấn công tài khoản của Anthony De La Torre, yêu cầu anh chia tay với Trần Đồng Lan. Mặc dù cảm kích trước tình cảm của khán giả dành cho nhân vật trong phim song nữ diễn viên này cũng cho biết cô cảm thấy tồi tệ, tổn thương khi một số người hành động quá khích. “Điều đó thật đau lòng cho hai chúng tôi. Tại sao các bạn cứ phải lôi một người không liên quan đến bộ phim vào chuyện này và làm tổn thương họ? Nếu các bạn nói ủng hộ tôi nhưng tại sao lại làm tổn thương người tôi yêu?”, Lana Condor từng bộc bạch.

Cặp sao 9X đang rục rịch cho ra mắt sản phẩm chung Ảnh: Instagram nv

Được biết, trong suốt thời gian dài, Anthony De La Torre phải khóa bình luận Instagram để tránh các bình luận công kích. Tuy nhiên, hiện cặp đôi đã vượt qua những áp lực trên mạng xã hội và thoải mái chia sẻ những hình ảnh riêng tư. Hôm 7.1, Lana Condor tiết lộ trên Instagram rằng cô và bạn trai đang cùng thực hiện một dự án đặc biệt suốt nhiều tháng nay. Nhiều khán giả dự đoán rằng có thể cặp sao sẽ cùng nhau cho ra mắt một bản song ca, nhất là khi mới đây, Anthony De La Torre “nhá hàng” một bức ảnh chung của cặp đôi và bật mí sẽ phát hành sản phẩm vào ngày 19.2 tới. “Anh ấy đã ở bên cạnh tôi trong mọi cột mốc. Anh ấy là một người tuyệt vời và là một phần không thể thiếu trong đời tôi, theo đúng nghĩa đen”, Lana Condor nói về bạn trai.