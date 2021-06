Trần Khải Ca, Lâm Siêu Hiền, Từ Khắc hợp sức chỉ đạo bom tấn 200 triệu USD

The Hollywood Reporter không quên nhấn mạnh, với kinh phí 200 triệu USD, dự án The Battle at Lake Changjin do 3 đạo diễn lừng danh Lâm Siêu Hiền, Từ Khắc và Trần Khải Ca chỉ đạo, là phim có số tiền đầu tư đắt đỏ nhất lịch sử Trung Quốc . Thậm chí, số tiền sản xuất trên còn cao hơn cả kinh phí thực hiện bom tấn Dunkirk (Christopher Nolan đạo diễn) là 150 triệu USD. Phim sẽ được giới thiệu tại khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2021 là hội chợ Marché du Film, diễn ra từ ngày 6.7 tới ở Pháp.