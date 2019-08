Trấn Thành bực bội vì Huỳnh Lập và Quang Trung cãi nhau khi chơi gameshow

Mở đầu chương trình, Trấn Thành hào hứng giới thiệu khách mời là những người điềm đạm, ít nói và sống nội tâm. Tuy nhiên, khi xuất hiện, cả hai hóa thân thành các bé con nít, náo loạn sân khấu khiến ông xã Hari Won phải lên tiếng nhắc nhở: “Tôi mới giới thiệu các bạn sống nội tâm luôn đó". Đồng thời, khi Trấn Thành hỏi Quang Trung về số câu hỏi trả lời đúng trong lần thi trước, anh trả lời: “Đâu đó mười mấy câu, em cũng không nhớ rõ nữa". Sau đó, diễn viên Trạng Quỳnh lên tiếng: “Chương trình người ta mười câu là thắng mà. Anh nhớ hình như em chưa thắng mà" khiến Quang Trung câm nín, không nói nên lời.

Trong một tình huống khác, Trấn Thành hỏi thí sinh nhí: “Canh chua, canh me, căn gác, cái nào ăn không được”. Dù thí sinh nhí trả lời đúng song Huỳnh Lập vẫn lên tiếng thắc mắc: “Em nghĩ canh me ăn được mà anh". Thậm chí, nam diễn viên còn lý luận chuyện nấu canh me và bỏ đường vào để đỡ chua khiến Quang Trung lên tiếng phản bác: “Không ai nấu me lên ăn hết trơn, cái đó là luộc rồi. Phải có rau vô mới gọi là canh chứ". Trước sự ồn ào của hai nghệ sĩ trẻ, Trấn Thành bức xúc lên tiếng: “Ra ngoài quán hỏi người ta có canh me không, mỗi đứa húp một tô cho bớt nói lại".

Sự lầy lội của Quang Trung mang đến tiếng cười cho khán giả Ảnh: Fanpage Nhanh như chớp nhí

Dù vậy Huỳnh Lập vẫn không chịu thua: “Em về sẽ nấu canh me để anh sáng mắt ra". Trước sự ngang bướng của nam diễn viên, thí sinh nhí lên tiếng nhắc nhở: “Đâu phải cứ nấu với cái nào là ra canh đó đâu" khiến Huỳnh Lập đánh trống lãng, trong khi Quang Trung, Trấn Thành quay sang chỉ trích: “Ngồi đó cứ gân cổ lên cãi cho máu nó lên mặt". Chưa dừng lại ở đó, Quang Trung và Huỳnh Lập tiếp tục bàn luận về chủ đề này khiến ông xã Hari Won bất lực: “Có ai có diệt muỗi không, xịt hai con côn trùng này đi", mang đến tiếng cười cho khán giả tại trường quay.

Trong một diễn biến khác, Quang Trung tố Trấn Thành điệu ngay trên sóng truyền hình. Thậm chí, diễn viên sinh năm 1994 còn yêu cầu quay phim quay cận vào gương mặt của đàn anh để khán giả có thể nhìn thấy nam danh hài dùng kim tuyến đánh lên má. Trước lời tố cáo này, Trấn Thành quay sang tố Huỳnh Lập làm răng: “Cận vô hàm răng trắng như gạch bông của Huỳnh Lập kìa. Tôi vái trời nó rớt cái hàm ra, tôi cười không chết thì thôi". Sau câu nói này, cả hai nghệ sĩ khách mời đều im lặng khiến Trấn Thành bất ngờ. Anh chia sẻ: “Hai đứa nó im cái cả phim trường vắng lặng luôn, dễ sợ thiệt".