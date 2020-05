Trấn Thành bức xúc, nhờ công an vào cuộc khi bị đồn sử dụng chất kích thích

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh một nam diễn viên được cho là đang sử dụng chất kích thích. Kèm theo đó, trong đoạn trò chuyện được chia sẻ, Trấn Thành cũng được nhắc đến là nghệ sĩ tham gia “cuộc vui" này. Thông tin này khiến dư luận không khỏi hoang mang. Trong khi đó, một số khán giả cho rằng đây chỉ là tin bịa đặt bởi “với lịch hoạt động dày đặc của Trấn Thành, có thời gian dùng chất kích thích mới lạ, ngủ còn không có thời gian mà ngủ".

Trước những tin đồn sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự, Trấn Thành đăng tải dòng trạng thái được cho là "phản hồi" về ồn ào này trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ bày tỏ thái độ bức xúc, tức giận khi đọc được những tin nhắn bôi nhọ này. Anh nói thêm: “Tôi sống thế nào tự lương tâm tôi trả lời. Và tôi tin khán giả của tôi cũng hiểu Trấn Thành là người như thế nào”.

Trấn Thành bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân Ảnh: FBNV

“Xã hội này còn có pháp luật. Trấn Thành xin các fan của mình khắp nơi truy lùng, tìm ngay giùm tôi cái Facebook đăng tin bôi nhọ đó, hoặc địa chỉ càng tốt. Bằng mọi giá tôi sẽ nhờ công an và luật sư của tôi đến nhà gặp bạn. Và tôi cam đoan bạn sẽ trả giá rất đắt. Không phải tự dưng không bằng không chứng mà bôi nhọ danh dự ai cũng được. Tôi muốn những người như thế này phải chịu phạt thật nặng trước pháp luật. Tôi hứa bạn tôi làm đấy”, diễn viên Cua lại vợ bầu phẫn nộ.

Dòng chia sẻ của Trấn Thành lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng với hơn 177.000 lượt thích và hơn 9.000 bình luận. Nhiều người không khỏi bức xúc khi thần tượng của họ bị bôi nhọ, đưa những thông tin thất thiệt. Một tài khoản chia sẻ: “1.000 bình luận thì 999 bình luận khán giả tin Trấn Thành không làm chuyện đó, không phải là người như vậy. Đó là minh chứng rõ nhất cho câu nói hữu xạ tự nhiên hương". “Em hãy nhờ pháp luật răn đe những người bôi nhọ danh dự của người khác. Luôn ủng hộ Trấn Thành", một cư dân mạng nêu quan điểm.

Một người xem khác bức xúc: “Họ bôi nhọ và đặt điều vì họ không bằng Thành. Chứng tỏ bạn là người có giá trị cao. Họ làm điều này để chà đạp danh dự của Thành thì bạn phải cho họ biết việc làm này không thể bỏ qua được". “Bình tình anh Thành nhé, em tin họ sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình", tài khoản khác ý kiến. Một cư dân mạng nêu quan điểm: “Xử lý theo luật an ninh mạng đi anh. Dù nó có năn nỉ thì anh đừng mềm lòng. Những loại người này công an đến nhà lại khóc lóc. Bắt nó phải nhận lấy hậu qua do hành động nó gây ra".

Chia sẻ với chúng tôi, phía Trấn Thành từ chối trả lời thêm vì cho rằng đây là câu chuyện phi lý. "Bên chúng tôi không có động thái gì về câu chuyện này cả, tại vì nó rất phi lý với chúng tôi. Chúng tôi không trả lời. Chúng tôi giữ trạng thái im lặng vì nó không liên quan đến cuộc đời chúng tôi", người này nói thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên Trấn Thành lên tiếng bức xúc, nhờ pháp luật can thiệp trước những tin đồn ảnh hưởng đến mình. Trước đó, anh cũng từng tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí là khẳng định nhờ công an vào cuộc để tìm người xúc phạm Hari Won.