Trấn Thành liên tục quỳ lạy Jun Phạm vì biết ơn

Tập phát sóng mới nhất của Running Man bản Việt đánh dấu sự vắng mặt của Ninh Dương Lan Ngọc - thành viên nữ duy nhất trong dàn nghệ sĩ cầm trịch chương trình. Bù lại sự thiếu hụt nhân sự, có tới ba khách mời tham gia vào cuộc đua mới gồm vợ chồng Kevin Khánh - Khởi My và cây hài Quang Trung. Trấn Thành, Khởi My và Jun Phạm bất ngờ được xếp chung một đội và phải đối mặt với nhiều thử thách trong đó có Tàu lượn siêu tốc. Tại đây, cả ba nghệ sĩ phải vừa đi hết một vòng tàu lượn đồng thời phải ăn được quả hồng đang treo lủng lẳng trước mặt.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE Vốn là một trong những người chơi đáng gờm nhất trong các cuộc đua trước, chứng sợ độ cao khiến ông xã Hari Won hoang mang

Vốn sợ độ cao, Trấn Thành và Khởi My liên tục sợ hãi, la hét, bám víu vào Jun Phạm để về đến đích, bỏ mặc nhiệm vụ phải ăn hồng. Sau khi quá kinh hãi với đường đua này, hai thành viên quyết định để Jun Phạm một mình thực hiện nhiệm vụ chung. May mắn là sau khi không bị đồng đội làm phiền, nam ca sĩ đã hoàn thành chặng đua một cách ngoạn mục và ăn được trái hồng khô. Khi về đến đích, cựu thành viên nhóm 365 được Trấn Thành - Khởi My tung hô rầm rộ. Cả hai đồng loạt quỳ lạy cảm tạ Jun Phạm đã giúp họ thoát khỏi cực hình. Chưa hết cảm động, ông xã Hari Won tiếp tục chạy tới quỳ lạy đàn em, miệng không ngớt ca ngợi giọng ca 29 tuổi: “Trời ơi Jun ơi, em là hoàng đế Jun ơi! Hay quá Jun ơi”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE Jun Phạm một mình vượt qua thử thách

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE Khởi My - Trấn Thành liên tục bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với đồng đội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE Trấn Thành quá khích trong giây phút Jun Phạm giúp anh thoát khỏi thử thách tàu lượn siêu tốc

Bên cạnh màn tung hứng, gây cười của các thành viên, Chạy đi chờ chi tập mới nhất còn chứng kiến những khoảnh khắc sợ hãi, hoang mang tột độ của dàn sao Việt khi phải liên tục đối mặt với 7 trò chơi cảm giác mạnh trong lúc hoàn thành tưng nhiệm vụ nhỏ lẻ. Các cuộc đua trở thành “cực hình” với các người chơi phải kể đến như: Tàu lốc xoáy, Vòng xoay vũ trụ, Thám hiểm bầu trời… Ngoài những màn pha trò của Trấn Thành, tinh thần “hiếu chiến” thường thấy ở Trương Thế Vinh hay sự “nhạt nhẽo” đã thành thương hiệu của Liên Bỉnh Phát, BB Trần trở thành điểm sáng của chương trình khi liên tục gây cười và tạo ra nhiều tình huống hấp dẫn cho người xem.

ẢNH: NSX BB Trần - Quang Trung chiêu đãi người xem bằng loạt khoảnh khắc hài hước

Tuy sở hữu dàn khách mời đông hơn tập trước, Chạy đi chờ chi tập phát sóng tối 18.5 vẫn khiến nhiều khán giả hụt hẫng khi không được chứng kiến màn xé bảng tên kịch tính như mọi khi. Phần đối kháng được đánh giá là hay nhất chương trình bất ngờ bị đẩy sang tập sau.