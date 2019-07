Trấn Thành nể phục cậu bé 6 tuổi giành 50 triệu trong 'Nhanh như chớp nhí'

Tập 18 Nhanh như chớp nhí lên sóng tối 28.7 với sự xuất hiện của 2 đội trưởng Trang Hý và Bê Trần mang đến tiếng cười cho người xem. Ở màn chào sân, Trang Hý “đề cử" một thành viên nhí trong đội ra giới thiệu thay vì mình khiến Trấn Thành không khỏi hoang mang. Sau đó, lúc diễn viên Em gái mưa xuất hiện, ông xã Hari Won liền “chặt chém" khiến cô chỉ biết cúi mặt cười.

Khi Trang Hý chia sẻ cô 24 tuổi, Trấn Thành thắc mắc: “Có ăn cơm với người ta không mà sao lạ vậy". Đáp lại, nữ diễn viên cho biết cô chỉ toàn ăn thịt nên gương mặt có phần già hơn. Đồng thời, cô nói thêm: “Hôm nay em rất vui vì có các con các cháu quây quần. Ở ngoài nhìn em trẻ vậy thôi chứ em già đời lắm. Con nít gặp em là khóc à”. Trước chia sẻ này, nam danh hài nhận xét gương mặt của đồng nghiệp là “né trẻ thơ" khiến cả trường quay bật cười.

Trong số các thí sinh nhí, phần thi của Minh Quân (đội Trang Hý) nhận được sự quan tâm của khán giả khi em nhanh chóng vượt qua 10 câu hỏi hóc búa của chương trình để giành giải thưởng giá trị. Điển hình là khi được hỏi: “Tại sao bố con lái xe không đội mũ bảo hiểm mà công an không phạt", Minh Quân nhanh chóng trả lời: “Vì bố con lái xe ô tô" khiến Trấn Thành nể phục.

Màn "chặt chém" của Trấn Thành và Trang Hý mang lại tiếng cười cho khán giả Ảnh: Fanpage Nhanh như chớp nhí

Tiếp tục nhận được câu hỏi: “Tại sao bố lái xe máy, đội nón bảo hiểm mà công an vẫn phạt", thí sinh nhí phải nhờ đến sự trợ giúp của Trang Hý mới đưa ra đáp án do chạy quá nhanh. Trước tình huống này, Trấn Thành lên tiếng nhắc nhở: “Cái đó đâu lộ liễu đâu Trang ha" khiến cô ngậm ngùi. Đặc biệt, ở câu cuối cùng: “Cá chim và chim cá, con nào có thật", Minh Quân thông minh khi đưa ra đáp án cá chim. Do không để ý nên khi nhìn thấy thí sinh nhí đạt đến câu số 10, nam danh hài thốt lên ngỡ ngàng và dành lời khen cho sự thông minh của cậu bé 6 tuổi.