Tri ân hùng binh Hoàng Sa

Sáng 6.4 (nhằm ngày 21.2 âm lịch), tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia đình làng An Hải (xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), Ban Khánh tiết đình làng An Hải tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.