Trí tuệ nhân tạo 'tấn công' hội họa

Việc một trong những tác phẩm hội họa do AI sáng tác lên sàn đấu giá và bán được với mức giá kỷ lục khiến giới hội họa kinh ngạc.

Tranh của trí tuệ nhân tạo làm nóng sàn đấu giá

Từ năm 2015, Robbie Bart, Mario Klingemann, Anna Ridler là những nghệ sĩ tiên phong trong việc dùng AI để sáng tác mỹ thuật. Đã từng có một số tác phẩm của AI được bán với giá 10.000 - 15.000 USD (khoảng 233 - 350 triệu đồng). Nhưng phải đến khi bức tranh Edmond de Belamy (Chân dung Edmond de Belamy) được bán với giá kỷ lục 432.500 USD (10 tỉ đồng) trong phiên đấu giá của Christie’s, New York, Mỹ ngày 25.10 vừa qua thì một cột mốc mới cho các tác phẩm do AI sáng tác mới khiến người ta giật mình.

Đây là lần đầu tiên một tác phẩm hội họa do AI sáng tác được lên sàn đấu giá. Bức tranh in trên vải canvas mô tả chân dung người đàn ông mặc lễ phục với đường nét mờ ảo, trưng bày trong khung gỗ mạ vàng đã được một người ẩn danh mua lại. Với bức tranh này, một nghệ sĩ có cái tên rất đặc biệt là: min G max D Ex [log (D (x))] + Ez [log (1-D (G (z)))] đã chính thức gia nhập vào thế giới hội họa.