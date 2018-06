Triển lãm giao lưu mỹ thuật quốc tế lần 2

Triển lãm này là sự tiếp nối của triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt - Pháp “La Seine et Le Mékong” tổ chức lần 1 tại Barentin (Pháp) vào tháng 5.2017 với đại diện VN tham dự là họa sĩ Lương Lưu Biên. Hội Mỹ thuật Việt - Pháp “La Seine et Le Mékong” được thành lập năm 2015, bởi nữ họa sĩ Nguyễn Kim Chi (ảnh) và ông Loiselier Freddy, có trụ sở tại Normandy (Pháp).

Triển lãm lần này có sự tham gia của 11 nghệ sĩ, gồm: Eugéniya Zharaza, Lương Lưu Biên, Elisabeth Besnier, Myriam Feuilloley, Lê Mai Diễm Thúy, Nguyễn Kim Chi (sống tại Pháp), Huỳnh Phương Thị Đài Trang, Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Công Hoài và 2 điêu khắc gia Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Mậu Tân Thư. Triển lãm trưng bày 90 tác phẩm gồm tranh, tượng… nhiều chất liệu.