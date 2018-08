Từ ngày 15 - 22.8, tại TP.Hội An (Quảng Nam), CLB họa sĩ Trúc Văn (Hội Mỹ thuật Đà Nẵng) tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề Hội An trong tôi nhân sự kiện những ngày giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 16 năm 2018.