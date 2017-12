Ngày 25.12, tại vườn tượng An Hội (TP.Hội An, Quảng Nam), Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch Quảng Nam phối hợp với UBND TP.Hội An tổ chức trưng bày, triển lãm 56 tác phẩm nhiếp ảnh du lịch Quảng Nam. Đây là những tác phẩm xuất sắc nhất được chọn qua cuộc thi Ảnh du lịch Quảng Nam lần thứ 2 - 2017, diễn ra từ ngày 1.7 - 30.11.