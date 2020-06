Triển lãm tranh đồ họa độc bản

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN, cho biết triển lãm khiến công chúng bất ngờ với sự đa dạng, giàu cảm xúc của tác phẩm.

Triển lãm gồm 45 tác phẩm của 14 tác giả được chọn ra từ 198 bản in của trại sáng tác diễn ra từ cuối tháng 5. Điểm đặc biệt là đa số các nghệ sĩ không thuộc ngành đồ họa. Vì thế, tranh in độc bản lần này là trải nghiệm khá mới với họ và do đó, họ mang tới triển lãm những sáng tạo mới không bị gò bó hay định hình trước.