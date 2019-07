‘Triệu Mẫn’ An Dĩ Hiên hạnh phúc đón con trai đầu lòng ở tuổi 39

Được biết, quý tử nhà An Dĩ Hiên - Trần Vinh Luyện có tên thân mật là 66. Em bé vừa chào đời khiến vợ chồng nữ diễn viên Ỷ thiên đồ long ký vô cùng xúc động, hạnh phúc. Người đẹp xứ Đài vừa khoe ảnh bàn chân nhỏ xíu của nhóc tì vừa chào đời và đăng tải dòng trạng ngọt ngào. “Đã háo hức chờ đợi từ rất lâu, cuối cùng cũng có thể gặp mặt con mình. Thật không thể tin nổi khi con còn xinh xắn hơn cả ảnh siêu âm 4D. Cảm ơn tất cả mọi người đã chúc phúc cho chúng tôi. Mong 66 sẽ luôn bình an, khỏe mạnh khi đến với thế giới xinh đẹp này”.

Ngoài thông báo tin mừng đến người hâm mộ, minh tinh sinh năm 1980 không quên gửi những lời có cánh đến ông xã Trần Vinh Luyện. “Em luôn nhớ khoảnh khắc anh quỳ xuống và cầu hôn em. Giây phút mình trao nhẫn cưới, em đã tự hứa với lòng sẽ cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Sự xuất hiện của 66 khiến gia đình mình trở nên ấm áp hơn. Trong tương lai, ba người chúng ta tay lớn nắm tay nhỏ cùng nhau hướng tới hạnh phúc nhé”, người đẹp 39 tuổi nhắn nhủ trên trang cá nhân.

Hình ảnh đầu tiên về con trai vừa chào đời của An Dĩ Hiên ẢNH: WEIBO NV

Chỉ sau khoảng một giờ đăng tải, bài viết về con trai đầu lòng của An Dĩ Hiên đã thu hút hơn 140.000 lượt thích và gần 9.000 lượt bình luận. Không ít bạn bè, người thân cùng đông đảo khán giả yêu mến sao phim Tuyết sơn phi hồ đã gửi lời chúc mừng đến gia đình của nữ diễn viên.

Trước đó, hồi tháng 3.2019, An Dĩ Hiên bất ngờ xác nhận mang thai con đầu lòng sau thời gian dài bị công chúng đoán già đoán non. “Đôi vợ chồng kỷ niệm 2 năm ngày đăng ký kết hôn. Chúng tôi sắp trở thành cha mẹ rồi. Từ nay về sau, thế giới của chúng tôi sẽ thêm một người. Thật mong chờ!”, người đẹp hào hứng chia sẻ tin vui với người hâm mộ. Trong suốt quá trình mang thai con đầu lòng, người đẹp giảm bớt lịch trình công việc, tập trung nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và đi du lịch. Tháng 5 vừa qua, vợ chồng An Dĩ Hiên - Trần Vinh Luyện vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại đảo Phú Quốc và thực hiện bộ ảnh đáng nhớ tại đây.

Tong suốt quá trình mang thai, ông xã đại gia luôn ở bên chăm sóc, chiều chuộng nữ diễn viên ẢNH: WEIBO NV

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí vào năm 2000. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút cùng thần thái nổi bật và khả năng diễn xuất ổn định, người đẹp xứ Đài nhanh chóng khẳng định tên tuổi bản thân qua các bộ phim như: Những ngã rẽ cuộc đời, Đấu ngư, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Tuyết sơn phi hồ, Ỷ thiên đồ long ký (bản 2009), Độc cô thiên hạ… Tháng 6.2017, nữ diễn viên kết hôn với Trần Vinh Luyện, Chủ tịch tập đoàn Đức Tấn - doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản và sòng bài tại Macau với giá trị tài sản lên tới 10 tỉ nhân dân tệ.