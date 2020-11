Trụ sở UBND TP.HCM được xếp hạng di tích quốc gia

Về trụ sở UBND TP.HCM, theo nhà văn Lý Nhân Phan Thứ Lang: “Việc khởi công tòa nhà vào năm 1899, do kiến trúc sư Gardès vẽ đồ họa mới. Còn phần trang trí và thiết kế hoa văn phù điêu trong ngoài Tòa thị sảnh được giao cho họa sĩ Ruffier thực hiện. Ngày Tòa thị sảnh được khánh thành, người ta đọc thấy hàng chữ ở mặt tiền sảnh như sau: Hôtel de Ville nhưng người dân Việt lại gọi đơn giản: Xã Tây, nghĩa dân gian là làng của Tây, do các viên chức Pháp làm việc… Sau ngày giải phóng, dinh Xã Tây trở thành trụ sở làm việc của UBND TP.HCM, là một di tích kiến trúc cổ nổi tiếng thu hút khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng”.

* Cùng ngày, Bộ VH-TT-DL cũng ban hành quyết định xếp hạng quần thể di tích Rộc Tưng - Gò Đá ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai là di tích quốc gia. Được biết, các di tích sơ kỳ đá cũ ở An Khê được phát hiện từ năm 2014. Đến năm 2018, các cơ quan chức năng tiếp tục khai quật mở rộng và đã ghi nhận ở thung lũng An Khê tồn tại một cộng đồng cư dân sinh sống cách đây khoảng 800.000 năm. Đây là những phát hiện gây kinh ngạc thế giới về sơ kỳ thời đại đá cũ ở nam Tây nguyên.