'True Beauty': Phim ngôn tình lãng mạn của Cha Eun Woo và Moon Ga Young

True Beauty (tựa Việt: Vẻ đẹp đích thực) có nội dung xoay quanh Im Ju Gyeong (Moon Ga Young). Cô thường xuyên bị chê bai, trêu chọc, thậm chí trở thành nạn nhân của bắt nạt học đường vì ngoại hình xấu xí. Sau khi chuyển đến ngôi trường mới, Im Ju Gyeong tập trang điểm để thay đổi diện mạo. Nhan sắc sau khi trang điểm khiến Im Ju Gyeong trở thành nữ thần mới của trường học. Cô nhanh chóng trở thành tâm điểm, nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, đồng thời được cả hai chàng trai nổi tiếng nhất trường là Lee Su Ho (Cha Eun Woo) và Han Seo Jin (Hwang In Yeob) theo đuổi.

True Beauty được chuyển thể từ truyện tranh mạng (webtoon) cùng tên của tác giả Yaongyi. Tác phẩm có hàng chục triệu lượt xem ở Hàn Quốc và gây tiếng vang trên toàn châu Á. Ngay từ khi có thông tin True Beauty được chuyển thể thành phim, dự án đã nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Phim ngôn tình học đường lãng mạn

Xét về nội dung, True Beauty là câu chuyện lãng mạn, đầy mơ mộng của lứa tuổi học đường. Mô-típ cô gái bình thường được những chàng trai đẹp trai, nổi tiếng theo đuổi quá quen thuộc với khán giả. Trước đây, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc từng có Vườn sao băng, Những người thừa kế, Cô nàng đẹp trai… tạo tiếng vang trên khắp châu Á.

True Beauty là phim ngôn tình chuyển thể từ webtoon cùng tên gây sốt Hàn Quốc Ảnh: tvN

Dù khai thác mô-típ cũ, True Beauty vẫn tạo thiện cảm với khán giả nhờ lồng ghép yếu tố chân thực, nêu bật những vấn đề mà lớp đối tượng đang ở độ tuổi phát triển về nhận thức luôn lo lắng, sợ hãi. Đó là nỗi ám ảnh về ngoại hình, nỗi khao khát được công nhận, yêu thương. Đó là áp lực học hành hay những vấn nạn bạo lực học đường, phân biệt đối xử trong trường học bủa vây.

True Beauty sở hữu màu sắc tươi sáng. Phim có nhiều phân cảnh hài hước, phù hợp với nhu cầu giải trí . Tác phẩm dễ xem, dễ đoán nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ những tình huống duyên dáng, đưa khán giả quay trở lại thời học sinh đầy mơ mộng.

Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ có ngoại hình nổi bật, hợp vai. Đó là mỹ nam thường xuyên đứng đầu trong danh sách những thần tượng đẹp trai nhất Hàn Quốc Cha Eun Woo, “nữ thần thế hệ mới” Moon Ga Young, hay chàng “bad boy” của Trở lại tuổi 18 Hwang In Yeob.

Moon Ga Young là điểm sáng diễn xuất của True Beauty Ảnh: tvN

Trong đó, Moon Ga Young nổi trội nhất về diễn xuất. Ngoại hình ngọt ngào, vừa đáng yêu vừa thanh lịch của cô là điểm cộng giúp nữ diễn viên trẻ thể hiện khả năng biến hoá đa dạng. Cô có sự chuyển đổi nhịp nhàng tính cách nhân vật, lúc rơi vào “khủng hoảng tâm lý” vì tự ti về ngoại hình, bất đắc dĩ thành đối tượng bắt nạt ở trường học, lúc lại là “nữ thần nhan sắc” đầy thu hút sau khi trang điểm, tự tin thể hiện bản thân. Các dự án mà ngôi sao sinh năm 1996 tham gia trước đây như: The Great Seducer” (Trò chơi tình yêu), Find Me in Your Memory (Tìm lại tình yêu) cũng đều được đánh giá cao về thực lực.

Những điểm phi lý

Thuộc thể loại ngôn tình, True Beauty không tránh khỏi việc cường điệu hoá nhiều tình tiết. Nam chính Lee Su Ho vốn là một chàng trai lạnh lùng, không quan tâm đến người khác nhưng ngay lập tức thay đổi và có cảm tình với Im Ju Gyeong sau lần đầu gặp mặt.

True Beauty muốn truyền tải thông điệp vẻ đẹp tâm hồn mới là vẻ đẹp đích thực của con gái nhưng từ đầu đến cuối phim, khán giả chỉ thấy nữ chính gắn liền với các sản phẩm làm đẹp. Khi thiếu đi mỹ phẩm, cô trở nên bối rối, tự ti, tìm mọi cách che giấu khuôn mặt mộc. Im Ju Gyeong cũng thường xuyên có những phân cảnh dặm phấn ngay trên đường đến trường, khiến người xem ngán ngẩm với sự chăm chút quá mức của cô. Thông điệp đề cao vẻ đẹp tâm hồn bị lu mờ. Thay vào đó, True Beauty lại khuyến khích việc trang điểm đi học, đề cao giá trị mà nhan sắc đem lại.

Cha Eun Woo gây chú ý vì ngoại hình điển trai, vừa lạnh lùng vừa ấm áp trong True Beauty Ảnh: Soompi

Bên cạnh đó, việc đưa vào những vấn nạn thực tế trong học đường vừa là điểm cộng vừa là điểm trừ của phim. Hơn 10 tập phim trôi qua, các vấn nạn này hiện vẫn chưa được giải quyết thoả đáng, trọn vẹn. Nếu không xử lý mượt mà, phần kết phim True Beauty có thể trở nên nhạt nhoà, hời hợt, dễ gây hụt hẫng cho khán giả.