Trung Dân: 'Nhiều người làm mất đi vẻ đẹp của phong tục lì xì ngày tết'

Diễn viên Hai lúa lên đời cho biết từ khi chiếc bao lì xì xuất hiện, không ai quy định phải mừng tuổi bao nhiêu mà xem đó là tiền lộc, tượng trưng. Ông khẳng định: “Văn hóa lì xì rất đẹp, lúc nào cũng có ý nghĩa và con người ta nhận thức được điều đó nên mới tồn tại đến hôm nay. Những kẻ biến tướng họ làm mất đi cái đẹp mà văn hóa lì xì vốn có trong quá khứ, đây là những chuyện tiêu cực trong xã hội. Họ có sự tính toán ở trong đó và làm lệch đi ý nghĩa của nét đẹp này. Lì xì mà không có lời chúc thì đó không phải lì xì mà là cho tiền”.

Đồng thời, nam nghệ sĩ cho biết sở dĩ phong bao lì xì có màu đỏ vì tượng trưng cho ánh sáng mà con người dễ nhìn thấy được, qua đó thể hiện thông điệp mọi việc làm suôn sẻ, nhẹ nhàng. “Hiện tại, lì xì không nhất thiết phải là màu đỏ. Nó có thể là màu vàng tượng trưng cho kim tiền, màu xanh tượng trưng cho hi vọng, màu tím tương trưng cho tình yêu. Năm nào cũng vậy, con cháu mừng tuổi ông bà, bố mẹ với hi vọng tặng cho nhau những may mắn đầu tiên của năm mới. Có thể nói lì xì là phong tục không thể thiếu trong mỗi gia đình trong dịp Tết đến xuân về”.

Ảnh: BTC Nghệ sĩ Trung Dân trò chuyện cùng MC Nguyên Khang trong chương trình Bốn mùa yêu thương

MC Nguyên Khang đặt ra câu hỏi người lớn nhận được lì xì càng nhiều thì càng vui có đúng không, nghệ sĩ Trung Dân khẳng định: “Có người nặng về vật chất, nhưng cũng có người nghĩ rằng con cháu thương nhiều nên lì xì nhiều. Lì xì ít nhiều không quan trọng. Người ta quan tâm, quý mình thì người ta mới trao cho mình phong bao lì xì”.

Hiện nay rất nhiều trẻ em xem trọng giá trị của những phong bao lì xì hơn là mặt tinh thần của chúng. Với câu chuyện của chính mình, nghệ sĩ kể: “Mấy năm trước tôi đi diễn, gặp một gia đình nghệ sĩ. Tôi lì xì ít, thế là khi mở bao lì xì ra 2 đứa bé tỏ thái độ liền. Tôi không trách hai đứa con nít, tôi chỉ trách cha mẹ nó sao lớn rồi không dạy con những điều tế nhị nhất. Văn hóa lì xì mang ý nghĩa về mặt tinh thần nhiều hơn chứ không phải là vật chất".

Khi công nghệ phát triển,người ta không thể gửi lì xì trực tiếp cho nhau được, vì vậy lì xì bằng hình thức chuyển khoản ra đời. Nói về hình thức này, nam diễn viên bày tỏ: “Một bao thơ được bỏ tiền vào trong đó thì nó sẽ ý nghĩa hơn, thể hiện tình cảm nhiều hơn. Khi ta lì xì bằng hình thức chuyển khoản thì ý nghĩa của nó không hề mất đi mà nó chỉ chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Càng ngày nó càng đột biến và đột biến theo chiều hướng xấu, đôi khi làm mất đi những giá trị đẹp trong văn hóa lì xì”.