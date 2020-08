Trung Quốc nới lỏng quy định, cho chiếu phim dài hơn 2 tiếng

Theo Variety, gần đây, các rạp chiếu phim ở một số khu vực của Trung Quốc đã được thông báo rằng họ có thể bán tới 50% số vé có sẵn cho mỗi suất chiếu và được chiếu các bộ phim dài hơn 2 tiếng mà không bị hạn chế, kể từ ngày 14.8. Nguyên nhân cho việc này là vì dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát ở Trung Quốc.

Việc nới lỏng các hạn chế ở rạp chiếu phim là một dấu hiệu tích cực nhằm khôi phục thị trường phim ảnh Trung Quốc sau đại dịch Covid-19, giữa bối cảnh bom tấn Mulan của Disney được xác nhận sẽ "sớm ra rạp" ở Trung Quốc và Tenet của Christopher Nolan sẽ ra mắt tại quốc gia này vào ngày 4.9.

Trung Quốc nới lỏng quy định giúp bom tấn 'Tenet' với thời lượng hơn 2 tiếng có cơ hội ra rạp thuận lợi tại nước này Ảnh: Warner Bros.

Đại dịch Covid-19 đã giáng một đòn mạnh vào giấc mơ phòng vé toàn cầu của cả hai bom tấn, khi Disney chọn cách bỏ phát hành Mulan ngoài rạp ở hầu hết các thị trường và phát hành phiên bản live-action (người đóng) trên nền tảng phát trực tuyến của riêng mình. Trong khi bom tấn Tenet cũng phải nhiều lần trì hoãn lịch phát hành do ảnh hưởng của đại dịch.

Các rạp chiếu phim ở Trung Quốc mở cửa trở lại lần đầu tiên sau 6 tháng vào ngày 20.7. Theo hướng dẫn ban đầu của chính phủ, các rạp chiếu đại lục phải giới hạn doanh thu bán vé ở mức 30% công suất tối đa để tạo điều kiện cho sự giãn cách xã hội . Các rạp chiếu cũng bị cấm tiêu thụ các suất chiếu nhượng quyền, đồng thời một suất chiếu không được kéo dài quá 2 tiếng đồng hồ.

Giờ đây, vấn đề thời lượng chiếu phim đã được nới lỏng để đáp ứng nhu cầu của người dân và tạo điều kiện cho thị trường phim ảnh hồi phục sau Covid-19. Hai bộ phim dài được mong đợi là Harry Potter và Hòn đá phù thủy, tác phẩm sử thi chiến tranh Trung Quốc The Eight Hundred đều được kiểm duyệt để phát hành vào ngày 14.8. Trong khi đó, tác phẩm Bad Boys for Life với sự tham gia của Will Smith và Martin Lawrence, có thời lượng 124 phút, cũng chuẩn bị công chiếu cùng đợt với những bộ phim trên.