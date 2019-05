Trùng tu nhà thờ Bùi Chu - yêu cầu các chi tiết kiến trúc như cũ

Sở VH-TT-DL Nam Định vừa có báo cáo số 315 về việc xây dựng trùng tu Nhà thờ Bùi Chu gửi Bộ VH-TT-DL. Theo đó, văn bản được soạn thảo sau khi Sở đã phối hợp làm vệc với Cục Di sản, UBND huyện Xuân Trường, các cơ quan liên quan của huyện và khảo sát công trình. Sở này cùng Sở Xây dựng tỉnh Nam Định, UBND huyện Xuân Trường và các cơ quan chuyên môn của huyện cũng đã làm việc với đại diện tòa giám mục Bùi Chu.

Trên cơ sở đó, văn bản của Sở VH-TT-DL Nam Định báo cáo về hiện trạng nhà thờ. “Nhà thờ xứ Bùi Chu được xây dựng từ 1885, do ảnh hưởng của thời gian, thời tiết, mưa nắng, đến nay đã bị xuống cấp. Một số kiến trúc gỗ bị hư hỏng. Các mảng tường bị lún nghiêng, nứt vỡ không đảm bảo an toàn, phần mái ngói nam xô lệch, trần bong chóc, ngấm dột. Một trong hai tháp chuông bị nghiêng lệch Để đảm bảo an toàn cho sinh hoạt tôn giáo, việc xây dựng, trùng tu công trình nhà thờ Bùi Chu là cần thiết và nhận được sự đồng thuận của bà con giáo dân, các vị chức sắc tôn giáo”, văn bản nêu.